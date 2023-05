Amici 22, Angelina Mango: “Sentivo che avrebbe vinto..”/ La verità su Mattia Zenzola

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango svela la previsione top secret su Mattia Zenzola

L’eterna prima della classe canto, Angelina Mango, non batte Mattia Zenzola, il rivale della classe ballo, tra i competitor in corsa alla finale di Amici 22, e sul peso del confronto con il ballerino ora lei rompe il silenzio. La puntata finale di Amici 22, in onda il 14 maggio 2023 sulle reti TV e online Mediaset, la decreta come vincitrice del circuito canto e seconda classificata alla finalissima disputata in un confronto con Mattia Zenzola, vincitore del circuito ballo e poi vincitore assoluto del talent show. Il ballerino di latino si aggiudica il più ambito premio messo in palio, il ricco montepremi finale di Amici 22, del valore di 150mila euro in gettoni d’oro.

Questo, contro i più tra i bookmakers che sulle piattaforme online adibite alle scommesse sul vincitore del talent show di Maria De Filippi avrebbero puntato, invece, sulla vittoria assoluta, data per certa, di Angelina Mango. Ma quali sensazioni matura Angelina Mango sulla sconfessione del pronostico sulla vittoria, andata al ballerino pugliese?

A rivelarle ci pensa la diretta interessata, in un intervento post-talent, ripreso sul portale web Il fatto quotidiano: “No, assolutamente -fa sapere la cantautrice lucana, quando dal giornale le si chiede se lei abbia mai pensato di soffiare la vittoria del montepremi finale a Mattia Zenzola alla finale di Amici 22-, perché pensavo avrebbe vinto Mattia e me lo sentivo. So che sembrerà falso, ma è vero”.

Mattia Zenzola trionfa, dopo il ritiro: parla Angelina Mango

E il riferimento é anche alla prima esperienza TV di Mattia che si chiudeva per lui con un ritiro, lo scorso anno 2022, per in infortunio del ballerino: ” Lui ha lottato per tanto tempo per questa esperienza ed ero tanto contenta per lui. Penso di aver vinto lo stesso, sono soddisfatta di quello che ho fatto”. Insomma, Angelina si sarebbe data della sconfitta annunciata non appena chiamata al confronto con Mattia Zenzola, al cospetto del televoto del pubblico, nella finalissima di Amici 22. Il ballerino latinista, alla sua seconda chance di partecipazione al talent show di Maria De Filippi segna la sua rinascita personale e artistica, e a detta della Mango il suo biennio registrato in TV, tra il ritorno e il ritorno, lo avrebbe favorito in modo determinante alla vittoria del talent show.

