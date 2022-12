Amici 22, Angelina Mango si sfoga sulla morte del padre Mango/ “É stato pesante…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango si racconta e riaffiora il ricordo di Mango

Si rinnova l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 2 dicembre 2022, che vede Angelina Mango raccontarsi ai compagni di studio e rivali, al talent show. Al rinnovato daytime di Amici 22, quindi, arriva il momento per Angelina Mango di fare luce sulle origini di figlia d’arte, anche in replica ai detrattori, che le danno della raccomandata al talent in quanto figlia degli artisti genitori Laura Valente, voce storica dei Matia Bazar, e il poeta cantautore Pino Mango, scomparso all’età di sessant’anni quando la giovane era una piccola teenager.

“Sono nata a Maratea, sul mare, ho vissuto lì con una famiglia di musicisti… ho iniziato a cantare e a parlare insieme da piccolissima e poi a fare musica, come mezzo di comunicazione che avevamo a casa”, racconta Angelina Mango, parlando di sé alla classe di concorrenti. Poi, la giovane non lesina dichiarazioni sulla morte del compianto padre, Pino Mango, da cui ha ereditato la passione per la musica: ” avevo tredici quando mio padre é morto a sessanti anni”, ricorda provata la allieva cantautrice acquisita da Lorella Cuccarini ad Amici 22.

Angelina Mango si sfoga sul peso della popolarità e la morte di Mango

Angelina Mango é da poco entrata a far parte del talent, battendo Ascanio in una sfida giudicata dal giudice Carlo Di Francesco. Un verdetto che ha infiammato la polemica sulla figlia d’arte, tacciata di raccomandazione. Ma dal racconto della giovane, trapela il rovescio della medaglia di essere una figlia d’arte, ovvero il peso della sovraesposizione che l’ha segnata in negativo: “È stato pesante… Si è proprio scatenato l’inferno nella mia vita in quel momento – allude quindi alla morte di Mango e alle ripercussioni sulla sua vita- perché poi era anche tutto sotto le telecamere, avevamo tutti addosso. Un’Italia intera”. Angelina Mango conclude: “È stato molto difficile accettare la sua dipartita… Se mi fa male oggi? no, perché non ho voglia di stare male”.

