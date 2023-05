Amici 22, Angelina Mango si unisce a LDA/ Il nuovo traguardo é Future Hits!

Amici 22, Angelina Mango si aggiunge alla line-up di Radio Zeta Future Hits Live con LDA

É la preannunciata favorita, tra i concorrenti in corsa per il titolo di vincitore di Amici 22, e non a caso Angelina Mango si consacra come la popstar del talent in corso, aggiungendosi a LDA nella line-up di Radio Zeta Future Hits Live. Dopo essersi aggiudicata il primo passaggio radiofonico on air su Rtl.102.5. del nuovo inedito Ci pensiamo domani, che strizza l’occhio ai tormentoni dell’estate, la figlia d’arte di Laura Valente (ex lead-voice dei Maria Bazar) e il compianto Pino Mango é attesa ospite al primo grande evento dedicato alla Generazione zeta, che fa da preludio alla bella stagione. E insieme ad altri ospiti, come il fenomeno pop Luca D’Alessio in arte LDA. Tra i comuni denominatori della favorita ai sondaggi web sul titolo di vincitore finale di Amici 22 e LDA, vi sono le rispettive esperienze tv di studio della musica intraprese al talent show di Maria De Filippi, nelle edizioni di Amici 22 e Amici 21. E anche Luca D’Alessio (il recordman nella storia di Amici di Maria De Filippi, NDR), come la Mango, vanta lo status di figlio d’arte: il cantautore 20enne é il terzogenito che l’ambasciatore della musica napoletana del mondo, Gigi D’Alessio, ha concepito con l’ex moglie storica Carmela Barbato.

LDA é ancora disco d'oro dopo Sanremo 2023/ Il nuovo traguardo dell'ex Amici 21

Angelina e LDA sono attesi protagonisti alla line-up del live show organizzato da Radio Zeta, la radio più rappresentativa della “Gen Z” sulle frequenze del gruppo radiofonico Rtl.102.5. “La musica che risuonerà per tutta l’estate fa qui il suo debutto -si legge nel post che via Instagram anticipa il Radio Zeta Future Hits Live– e in esclusiva su TV, Sorrisi e Canzoni vi riveliamo il cast completo dell’evento: sfoglia la gallery per scoprire tutti gli artisti che saliranno sul palco”.

Classifica Amici 22, Spotify: Angelina in pole, Wax e Aaron.../ Tutte le posizioni

Come seguire l’evento di preludio all’estate 2023

L’evento verrà trasmesso in radiovisione su Radio Zeta e RTL 102.5 (oltre che sulla piattaforma RTL 102.5 Play) e andrà in diretta tv su Sky Uno e in chiaro su Tv8. L’appuntamento é fissato a sabato 10 giugno 2023, in quel di Roma (Centrale del Foro Italico), e prevede una scaletta ricca di ospiti iconici oltre ai summenzionati figli d’arte di Amici:

• ACHILLE LAURO

• ANNALISA

• ARIETE

• BLANCO

• ELETTRA LAMBORGHINI

• ELODIE

• EMMA

• FRANCESCA MICHIELIN

Amici 22, il vincitore é già deciso?/ Esplode la polemica sulla finale!

• GAZZELLE

• GEOLIER

-LAZZA

• MADAME

• MAHMOOD

• PINGUINI TATTICI NUCLEARI

• TANANAI

• TOMMASO PARADISO

• ALFA

• BORO BORO CON ORIANA SABATINI

• BRESH

• GIANMARIA

• MARA SATTEI

• MATTEO PAOLILLO

• MR.RAIN

• RHOVE

• ROCCO HUNT

• ROSA CHEMICAL

• ROSE VILLAIN

• SANGIOVANNI













© RIPRODUZIONE RISERVATA