Amici 22, Angelina Mango si unisce con Rita Danza/ Le reazioni al Capodanno in musica

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango debutta al Capodanno in musica

Mentre cresce l’attesa generale nei telespettatori per il ritorno in TV di Amici 22 di Maria De Filippi, previsto per il 9 gennaio 2023 su Canale 5, Angelina Mango divide con il debutto al Capodanno in musica. Sin dal recente esordio TV al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango si impone da settimane ai vertici della classifica canto stilata da esperti musicali, periodicamente, tra i talenti in corsa ad Amici 22. Eppure c’é chi, tra i telespettatori attivi sui social, le dà della “raccomandata”, in quanto figlia d’arte. Tuttavia, con la prima posizione raggiunta in una nuova classifica di canto stilatasi ad Amici 22 di Maria De Filippi Angelina Mango si é aggiudicata come premio l’apparizione TV al Capodanno in musica. Ovvero, l’evento di benvenuto al nuovo anno 2023, condotto da Federica Panicucci, su Canale 5, nella notte di San Silvestro. Per l’occasione, Angelina Mango ha intrattenuto i telespettatori eseguendo una performance sulle note del suo brano, Voglia di vivere, in duo con la ballerina classica e concorrente come lei in corsa al talent, Rita Danza.

Amici 22, Rita Danza eliminata?/ Bissa con Cricca, al Capodanno in musica e..

Angelina Mango divide il web

Il risultato della performance? Capodanno in musica, format fratello di Amici 22 su Canale 5, non é riescito a battere nella sfida Auditel il competitor di Rai Uno, L’anno che verrà condotto da Amadeus, complice il passaggio TV del fenomeno pop, LDA. E tra i commenti social, a margine della sua performance, Angelina Mango divide a metà l’opinione dei telespettatori via social: se da una parte c’é chi, tra gli internauti, supporta il talento della giovane, dall’altra invece c’é chi la critica, in primis per aver accusato dei problemi di fiato sul palco, non riuscendo a gestire il respiro durante la performance di Capodanno 2023. E c’é, poi, anche chi taccia l’esibizione della giovane di playback e pre-rec, supponendo che lei abbia cantato sulla base registrata del brano.

L'anno che verrà vs Capodanno in musica/ Amadeus batte Panicucci: c'entra LDA?

L’esibizione di Angelina e Rita, ieri sera, su Canale 5 ⭐️🔥#Amici22 pic.twitter.com/HesHq4geJE — AMICI NEWS (@amicii_news) January 1, 2023

LEGGI ANCHE:

LDA arriva con l'amore, a L'anno che verrà/ Le stories sibilline

© RIPRODUZIONE RISERVATA