Amici 22, Angelina Mango: Tiziano Ferro la difende dagli haters/ “Come si fa a non accorgersi della tua..”

Angelina Mango può dirsi l’outsider di Amici 22 di Maria De Filippi, tant’é vero che nonostante la mancata vittoria dell’ultima edizione del talent show di cantautori e ballerini, Tiziano Ferro registra un endorsement in suo favore. L’occasione della dichiarazione di affetto e stima che il cantautore di fama internazionale destina alla figlia d’arte dell’ex lead voice dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto poeta cantautore Pino Mango, é un post condiviso via Instagram. Sul popolare re dei social, a corredo di alcune immagini esclusive della data messinese che ha visto Angelina Mango ospite al tour all’attivo di Tiziano Ferro – TZN 2023 Tour- il cantautore rilascia un messaggio pubblico, mandando il web in tilt.

“Messina. Sicilia bedda -si legge tra le righe nella descrizione del nuovo post di Tiziano Ferro-, mi hai squarciato lo stomaco con la tua saggezza, la gioia e il tuo cuore che illumina i balconi di tutte le case del mondo. A presto amici miei”. E poi ancora, tra le altre righe del post di Ferro: ” Per un cantante, esibirsi in Sicilia è un’esperienza mistica. Mi dispiace per chi non lo fa. lo mi godo il privilegio, l’amore, quei sorrisi che sfondano ogni malumore. Grazie Sicilia mia, cosa ho fatto perché mi volessi così bene? Non lo voglio sapere, mi fido e basta. Sei rimedio. Sei tosta. Sei vera.”. E la data messinese per Tiziano Ferro é anche occasione di un duetto con la cantautrice lucana classificatasi seconda nell’ordine di arrivo ad Amici 22, tanto che il laziale scrive per la figlia d’arte anche in replica agli haters di lei: “Angelina Mango. Dolce e pura ragazza. Come si fa a non accorgersi della tua bellezza interiore,

oltre che del tuo naturale talento?!“.

Il post d’elogio di Tiziano Ferro spezza il pregiudizio su Angelina Mango?

E il riferimento dell’endorsement é anche all’accusa degli haters che tacciano Angelina di essere raccomandata nell’industria musicale made in Italy perché figlia d’arte: “Sicuramente mamma e papà ti hanno concesso un dono, ma tu lo stai gestendo con gratitudine, amore e grande tenacia. Continua così: zio Tiziano c’è stato, c’è e ci sarà quando vuoi! Grazie per aver cantato con me. @angelinamango_“, scrive quindi a difesa del talento cantautorale di Angelina Mango, Tiziano Ferro. Per la serie, buon sangue non mente, e Angelina quindi starebbe raccogliendo i frutti meritati di una buona semina, rispetto al talento innato che oggi può sfoggiare con fierezza, anche a dispetto di chi la taccerebbe di privilegi relativamente alla fama dei genitori. Che Tiziano Ferro possa contribuire a spezzare il pregiudizio generale? Chissà.

