Amici 22, Angelina Mango ‘tradisce’ Lorella Cuccarini/ Il TikTok con Rudy Zerbi

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango tradisce Lorella Cuccarini? Arriva il video con Rudy Zerbi…

É la seconda classificata al termine della competizione tra i talenti in corsa ad Amici 22, Angelina Mango, che intanto registra un “tradimento” con Rudy Zerbi a Lorella Cuccarini. L’allieva di Lorella Cuccarini nonché vincitrice del circuito canto e seconda classificata all’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi é, in questi giorni, impegnata alle prese con i piani promozionali per l’Ep lanciato in TV, Voglia di vivere. E nel mezzo dell’instore tour, gli appuntamenti con i fan previsti in giro per l’Italia, come segnalano gli utenti attivi nel web Angelina si lascia andare ai passi della choreo ispirata al nuovo singolo estratto dal suo primo Ep, Ci vediamo domani. Einsieme a lei, inaspettatamente, c’é proprio Rudy Zerbi. L’occasione della reunion tra gli ex Amici é la tappa dell’instore tour tenuta a Roma, presso la Discoteca Laziale, dove alla presentazione dell’Ep Angelina riceve la visita del talentscout e insegnante di canto rivale della mentore Lorella Cuccarini ad Amici 22.

“Commentate in massa se volete Rudy Zerbi come prof di ballo”, scrive Angelina Mango a corredo del video in cui la giovane si lascia immortalare con Rudy Zerbi, alle prese con la choreo di Ci pensiamo domani. Il nuovo singolo si candida così al titolo di tormentone dell’estate 2023, con il talentscout di Amici che prontamente replica al messaggio della lucana destinatogli via TikTok: “Sto segnalando questo video”.

Web in tilt per la choreo di Angelina Mango e Rudy Zerbi

Oltre 210mila sono, intanto, i like che tra le interazioni social registrano gli utenti attivi via Instagram in reaction al TikTok di Angelina Mango. L’allieva cantautrice di Lorella Cuccarini ad Amici 22 ha a quanto pare fatto breccia anche nel cuore del rivale della sua maestra, Rudy Zerbi.

E tra i commenti social al TikTok virale del momento, non manca poi chi ironizza sul balletto del duetto di Amici:

“Rudy é l’agilità”, commenta sarcastico qualche utente, sul talentscout, tra i messaggi più aggreganti del popolo del web.

