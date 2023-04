Amici 22, Angelina Mango vincitrice?/ Malgioglio la elogia: la reazione

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango vince il talent show? Le parole di Cristiano Malgioglio insinuano il dubbio…

Angelina Mango é tra i concorrenti una dei candidati al titolo di vincitore di Amici 22 di Maria De Filippi e, non a caso, tra gli altri si conquista il pieno consenso di Cristiano Malgioglio. Il paroliere, che insieme a Giuseppe Giofré e Michele Bravi formano la giuria adibita alle votazioni al serale di Amici 22 in corso, spende parole d’elogio in occasione del terzo serale del talent datato 1° aprile 2023, per lei. In barba ai detrattori che nel web le darebbero della raccomandata al talent, in quanto figlia d’arte di Pino Mango e Laura Valente, nel mezzo della competizione del talent show Malgioglio fa endorsement in favore della giovane promessa blonde della musica made in Italy, dicendosi soggiogato dal suo canto e non solo, al grido di “non cambiare mia…c’é bisogno di una faccia pulita come la tua”. Parole d’encomio che fanno da ciliegina sulla torta di una performance brillante di Angelina Mango al terzo serale di Amici 22, in particolare commossa e travolgente registrata sulle note di Lift me up.

Le parole di Malgioglio, unitamente ai consensi degli altri giudici Giuseppe Giofré e Michele Bravi spesi al serale per lei, lasciano pensare che Angelina possa rivelarsi la vincitrice annunciata di Amici 22. Nell’attesa di scoprire se sarà lei a vincere il talent show di Maria De Filippi, intanto, Angelina replica commossa all’endorsement di Cristiano Malgioglio. Questo, quando viene incalzata al riguardo dal compagno competitor ballerino Mattia Zenzola che non nasconde quanto belle siano le parole spese dal paroliere per la Mango.

Mattia Zenzola si dichiara felice per Angelina Mango, vincitrice annunciata di Amici 22

“Mi é piaciuto il commento su Angelina”, fa sapere visibilmente felice e al contempo commosso per l’amica rivale, Mattia, nel daytime di Amici 22 datato 3 aprile e del post-terzo serale, e fargli eco é l’altro ballerino Alessio Cavaliere. Angelina Mango, dal suo canto, si dice grata a Cristiano Malgioglio per le belle parole spese per lei in puntata: “Mi sono sentita molto bambina…mi sentivo come quando mi parla qualcuno che mi conosce da sempre. Vuol dire che in qualche modo riesco a farmi conoscere come persona”. Angelina prosegue, poi, la confidenza intimista condivisa con i compagni rivali ad Amici 22, ammettendo di essere soddisfatta del risultato della nuova performance sul palco. Questo, a fronte di una settimana di duro lavoro: “portare sul palco tutto quello che si prova dentro… la sincerità é l’unica cosa che ripaga”.

Che sia proprio Angelina Mango, quindi, destinata ad aggiudicarsi il titolo di vincitore finale di Amici 22? Chissà.











