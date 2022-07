Amici 22, Anna Pettinelli fuori dal cast: chi la sostituirà?/ Ritorno inaspettato…

Amici 22, Anna Pettinelli fuori e il ritorno inaspettato di Arisa

In questi giorni Maria De Filippi è al lavoro per perfezionare il cast degli insegnanti di Amici. Tra i professori confermati ci sono Rudy Zerbi, Raimondo Todaro e anche Lorella Cuccarini che in due anni ha ricoperto sia la cattedra di ballo che quella di canto. Pochi giorni fa TvBlog ha annunciato il ritorno di un’insegnante molto amata dal pubblico e dai ragazzi. Dopo aver vinto Ballando con le stelle e ricoperto il ruolo di giurata nel programma Il cantante Mascherato, Arisa è pronta a tornare ad Amici. In un’intervista a SuperGuida TV dello scorso anno, Arisa aveva in realtà dichiarato di essersi riproposta ma la produzione aveva già provveduto a sostituirla: “Diciamo che io ho avuto un attimo un’impasse, perché non sapevo se fossi riuscita a terminare il mio disco, c’era il tour, c’era il singolo, c’erano un sacco di cose. E io già non ero riuscita dopo Sanremo a terminare il disco, perché appunto facendo Amici, è molto impegnativo, e quindi ho avuto un momento d’impasse. Poi quando ho cominciato ad impacchettare tutte le cose, e mi ero detta che potevo stare un poco più tranquilla, mi sono riproposta, ma loro avevano già provveduto, perché io ero stata abbastanza perentoria, però non ho abbandonato Amici”, aveva specificato.

Chi andrà a sostituire Arisa che riprenderà il banco del canto? A quanto pare la cantante andrebbe a prendere il posto di Anna Pettinelli che potrebbe non figurare più nel cast. La stessa sorte toccherebbe a Veronica Peparini tanto che Maria De Filippi starebbe pensando ad un nuovo volto. Al momento non ci sono però certezze e si attendono conferme ufficiali.

Nei giorni scorsi sono uscite indiscrezioni che hanno parlato di un arrivo molto gradito ad Amici. Michele Bravi potrebbe sbarcare nel talent in veste di professore o di giudice speciale. Il cantante starebbe già partecipando alle selezioni dei concorrenti. Michele Bravi potrebbe dunque essere una new entry tra i professori di Amici. Il cantante ha instaurato un bellissimo rapporto con Maria De Filippi. Fu proprio lei la prima a farlo tornare in scena, ad Amici Speciali, dopo il momento difficile vissuto dal cantante nel 2018 a causa di un brutto incidente stradale dove una donna aveva perso la vita.

Maria De Filippi lo ha coinvolto spesso in questi anni sia per promuovere i singoli che per parlare con gli allievi. Si dice che fu proprio la conduttrice a consigliare all’amico e direttore artistico Carlo Conti di ascoltare il brano Il diario degli errori, brano che ha segnato la ripartenza del vincitore di X Factor nel mondo della musica. Dalla prossima edizione, Michele Bravi potrebbe approdare ad Amici magari anche solo come tutor per gli allievi.











