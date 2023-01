Amici 22, anticipazioni 8 gennaio 2023/ Cricca tra gli eliminati, Aka7even ospite

Amici 22, le anticipazioni della diretta in streaming della puntata dell’8 gennaio 2023: Aka7even torna in studio

Il ritorno in TV di Amici 22 di Maria De Filippi é datato 8 gennaio, con una puntata ricca di colpi di scena, come la decretazione di Cricca tra gli eliminati e la partecipazione di Aka7even tra gli ospiti in studio. Come previsto secondo le anticipazioni TV della nuova puntata, riprese da Amici news e Superguida TV online, al rientro dalle vacanze natalizie si rinnovano la gara di canto e la gara di ballo domenicali, come per consuetudine, giudicate da alcuni esperti tra gli ospiti in studio. Beppe Vessicchio, Ermal Meta e Fiorella Mannoia giudicano il canto sulla base degli inediti e Rossella Brescia sentenzia sulle coreografie per il ballo. Le due gare danno vita ad una classifica parziale di canto e una classifica parziale di ballo, che rispettivamente decretano un ordine di gradimento parziale dei ballerini, che vede in testa Maddalena Svevi e ultimo e a rischio Samuele Segreto, e un ordine parziale dei cantanti, che vede prima Angelina Mango e ultima e a rischio Federica Andreani. Tuttavia, si registrano anche la classifica complessiva di canto e la classifica complessiva di ballo, le cui medie dei voti non tengono conto delle performance domenicali della nuova puntata. Le stesse rispettivamente danno prima classificata nel canto Angelina Mango e prima classificata nel ballo Isobel Fetiye Kinnear, ultimi e a rischio eliminazione invece il cantante Niveo per il canto e i ballerini Samuele Segreto, Rita Danza e Gianmarco Petrelli per il ballo. Al rientro tv, ad Amici 22, si decretano anche i destini lasciati in bilico per i nuovi candidati al banco e alcuni concorrenti titolari di un banco messi a rischio dai professori interni. Tra le candidature, Aurora Ranvestel, voluta da Raimondo Todaro, non viene confermata per un problema fisico accusata al ginocchio, e al suo posto l’insegnante propone alla commissione dei professori l’ingresso di Eleonora, la quale ottiene l’accesso nella scuola con la maggioranza dei “sí” alle votazioni. Vanessa Bellini, candidata da Emanuel Lo nel ballo, viene proposta alla commissione dei professori che esprimono la maggioranza dei “sí” all’accesso. Valeria Mancini, candidata per un banco di canto da Lorella Cuccarini, viene proposta da quest’ultima alla commissione interna per la conferma e ottiene la maggioranza dei sí. L’insegnante, con l’accesso di Valeria propone di avere un banco in più, decidendo di confermare l’allievo Niveo, visti i miglioramenti nel canto e gli ascolti in streaming su Spotify Italia con il singolo Scarabocchi che sono ben promettenti.

2 sono i nuovi eliminati di Amici 22: Cricca e Rita Danza

Tuttavia, Rudy Zerbi mette in discussione l’allievo Cricca della Cuccarini, dal momento che lui é ultimo nella classifica streaming di Spotify relativa ai cantanti concorrenti e i primi singoli, che al contempo vede primo Wax. Il cantante finisce in sfida e a vincere é lo sfidante esterno Lorenzo Longoni in arte Jore. Quest’ultimo é il quarto elemento, tra i nuovi concorrenti di Amici 22. Tra gli eliminati, poi, viene decretata anche l’uscita di scena di Rita Danza. La ballerina classica non viene confermata dalla sua stessa insegnante di ballo, Alessandra Celentano. Questo, mentre manca sempre meno al via alla fase serale di Amici 22. La stessa insegnante, tuttavia, premia l’altro allievo Ramon Agnelli, conferendogli la ambita maglia: il giovane é il primo concorrente ammesso al serale di Amici 22.

L’ospite musicale in studio é Aka7even: l’ex Amici 20, che a breve potrebbe confermare una collaborazione con LDA, presenta il nuovo singolo Non piove più.

Wax primeggia nel canto e Mattia Zenzola straccia la concorrenza nel ballo, ad Amici 22

Tra i contest, il ballerino latinista Mattia Zenzola, anche grazie al supporto del pubblico, si aggiudica ancora una volta la vittoria della gara Tim. La gara bit indetta da Dardust vede invece vincitore finale Wax, come stabilito dal produttore che ha aperto il contest per il rilascio di un nuovo singolo: Ballerine e guantoni sarà probabilmente il secondo singolo di Wax, dopo Turista per sempre. Inoltre, in vista del rilascio del secondo singolo che attende i cantanti di Amici 22 per il 10 gennaio 2023, la speaker di Radio 105, Rebecca Staffelli, apre un nuovo contest: il vincitore della gara inediti avrà la chance di essere intervistato dalle emittenti radiofoniche che collaborano con le reti Mediaset.

Amici 22, inoltre, diventa una raccolta di successi, contenente i singoli dei cantanti: Full out. Ma non é tutto. Per la quota gossip, la conduttrice Maria De Filippi chiede sibillina a Samuele Segreto se si sia appassionato al canto, di punto in bianco. Angelina Mango ride sibillina e il ballerino chiede alla De Filippi di mantenere il suo segreto: la conduttrice rispetterà la privacy del giovane, a patto che lui sia più ottimista in generale. Che un nuovo amore tra Samuele e Angelina sia nato nella scuola? Il gossip sulla coppia é già un thread pop, nel web.













