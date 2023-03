Amici 22/ Anticipazioni, diretta streaming e ospiti 12 marzo: gara tra tutti per i 15 posti al serale

Amici 22, anticipazioni puntata 12 marzo: tutti in gara per il serale

Ultimo appuntamento con il pomeridiano di Amici 22 quello di oggi 12 marzo 2023. Maria De Filippi torna alla conduzione del talent di Canale 5 che quest’oggi formerà la ‘classe’ che si presenterà al serale, ultima fase dello show, in partenza sabato 18 marzo in prima serata. Gli allievi di Amici 2022 tornano dunque a mettersi nuovamente alla prova (nessuno escluso!) di fronte ai professori di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – e di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa.

DIRETTA/ Lecce Udinese Primavera (risultato finale 1-0): Corfitzen blinda il primato!

Ma chi sono gli ospiti di questa nuova puntata di Amici 22? Dalle anticipazioni sappiamo che ci sarà un solo ospite musicale: Francesca Michielin. Questo perché gli allievi in gara non gareggeranno di fronte ad una giuria esterna ma saranno messi alla prova dai professori della scuola.

Amici 22, 15 posti per il serale: chi se li aggiudicherà?

La nuova puntata del pomeridiano di Amici 22, ultima prima del serale, mira a definire i ragazzi che arriveranno al serale. Chi ha seguito il pomeridiano sa che sono state ritirate tutte le maglie del serale finora assegnate ad i ragazzi e questo perché tutti oggi tornano in gara, in modo uguale, di fronte alla commissione di canto e ballo interna. Le anticipazioni ci svelano che i posti disponibili al serale saranno solo 15 al fronte di 17 ragazzi rimasti attualmente nella scuola.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo al Via del Mare!

La difficoltà dei professori di prendere una decisione su chi debba accedere al serale ha portato la produzione a decidere che tale scelta avvenisse con una gara interna tra tutti. Starà infatti ai professori di canto e ballo assegnare dei voti alle esibizioni dei ragazzi che andranno avanti in vari i gironi, fino a quando non si arriverà ai due esclusi che saranno eliminati dalla scuola. Solo chi otterrà la media dell’otto dai prof potrà infatti accedere al serale. Chi riuscirà ad ottenere la maglia dorata? (Se vuoi scoprirlo in anteprima, clicca qui)

Amici 2023: gli allievi in gara e come seguirlo in streaming

Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Ndg, Angelina, Niveo, Piccolo G, Wax, Cricca, Federica per il canto; Gianmarco, Isobel, Maddalena, Samu, Mattia, Megan, Benedetta, Ramon e Alessio per il ballo. Tra loro solo 15 passeranno al serale.

Diretta/ Lecce Torino (risultato 0-0) streaming video tv: si rivede Radonjic, via!

È infine possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA