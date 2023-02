Amici 22/ Anticipazioni e diretta streaming 12 febbraio: Tiziano Ferro ospite

Amici 22, anticipazioni puntata 12 febbraio 2023 e ospiti

Oggi domenica 5 febbraio 2023, a partire dalle 14, va in onda un nuovo appuntamento del pomeridiano di Amici 22 su Canale 5. Maria De Filippi conduce il talent show, ormai sempre più vicino alla fase serale, con gli allievi pronti a mettersi nuovamente alla prova di fronte ai professori di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – e di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – ma soprattutto al cospetto di una nuova giuria esterna che potrà dare loro la possibilità di accedere al serale.

Ma chi sono gli ospiti di questa nuova puntata di Amici 22? Dalle anticipazioni sappiamo che Maria De Filippi avrà oggi un grande ospite musicale, nonché giudice della gara di canto: Tiziano Ferro. Garrison, Kledi e Kristin Cellini saranno invece i giudici della gara di ballo.

Amici 22, nuova gara di canto e ballo

Per gli allievi di Amici 22 è tempo di tornare a sfidarsi alla ricerca dell’ambita maglia dorata del serale. Ricordiamo che al momento l’hanno conquistata soltanto Isobel e Ramon e, infatti, sono gli unici a non partecipare alle gare in studio. Oltre alle consuete sfide per la maglia, i migliori tre in classifica potranno poi sfidarsi per un ulteriore premio in palio.

Il ballerino vincitore della gara extra potrà infatti danzare in una compagnia che fa uno spettacolo dei Pink Floyd; per il canto invece verrà messa in palio possibilità di cantare festival di Ferrara. Chi si aggiudicherà queste due ghiotte occasioni?

Amici 22: come seguirla in diretta streaming e un nuovo ingresso nella scuola

Le anticipazioni della puntata di Amici 22 di oggi 12 febbraio ci svelano inoltre che ci sarà un nuovo ingresso nella scuola, voluto da Rudy Zerbi. Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Ndg, Angelina, Niveo, Piccolo G, Wax, Jore, Cricca, Federica per il canto; Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, Benedetta, Ramon, Paky, Eleonora e Alessio per il ballo.

È infine possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.











