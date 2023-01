Amici 22/ Anticipazioni e diretta streaming 15 gennaio: Deddy ospite e provvedimento choc

Amici 22, anticipazioni puntata 15 gennaio 2023: provvedimento choc, eliminazioni e sfide dirette

Oggi domenica 15 gennaio 2023 torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 22. Maria De Filippi conduce la nuova puntata che sarà ricca di colpi di scena e soprattutto di brutte sorprese per la classe. Gli allievi di Amici 2022 tornano dunque a mettersi alla prova di fronte ai professori di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – e di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – ma dovranno prima affrontare un ennesimo provvedimenti disciplinare.

Dalle anticipazioni trapelate in questi giorni sappiamo infatti che alcuni degli allievi sono stati isolati dagli altri a causa di gravissimi comportamenti avuti durante la notte di Capodanno (qui tutti gli spoiler). Cosa sia realmente accaduto non è stato svelato, fatto sta che è talmente grave da portare a eliminazioni e sfide dirette.

Amici 22, anticipazioni: Deddy ospite. Nuova gara di ballo e canto

Tornando invece alla gara di Amici 22, non mancherà anche questa settimana la sfida di canto e ballo con annessa classifica. I giudici gare canto e ballo sanno: Alessandro Cattelan, Federico Leli, Irma di Paola e Garrison Rochelle. A loro il compito di votare i ragazzi che resteranno nella scuola dopo il provvedimenti, stilando la classifica che darà poi la possibilità al primo delle due categorie di presentarsi davanti al proprio professore per avere la possibilità di conquistare la maglia del serale.

Non mancherà nella puntata di oggi 15 gennaio 2023 l’ospite musicale. Anche questa volta Maria De Filippi ritrova un suo vecchio allievo: si tratta di Deddy che presenterà in studio il suo nuovo singolo ‘Casa gigante’.

Amici 22: diretta streaming e allievi rimasti

Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Valeria, Ndg, Angelina, Niveo, Piccolo G, Wax, Jore, Federica e Tommy Dali per il canto; Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, Samuel, Ramon, Samu, Eleonora e Valessa per il ballo.

È infine possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.

