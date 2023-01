Amici 22/ Diretta puntata 22 gennaio: Aaron Cenere strega Gerry Scotti

Diretta streaming Amici 22, puntata 22 gennaio 2023: il commento live

La nuova puntata domenicale di Amici 22, poi, prosegue con la gara di canto giudicata da Gerry Scotti. Aaron Cenere canta e incanta nella gara a prova di cover: “La ballad ha dei momenti ruvidi e tu ce li hai, bellissima presenza scenica”, é la sentenza del giudice su Aaron. (agg. Di Serena Granato)

Samuele Segreto di Amici 22 resta sospeso in giudizio

La nuova puntata di Amici 22, datata 22 gennaio 2023, Francesca Bernabini sentenzia sulla comparata disposta tra Samuele Segreto, sospeso in giudizio per effetto del Capodanno choc censurato in tv, e lo sfidante esterno Paky. La comparata chiama i due sfidanti ad una prova di hip hop e una di modern. “Samu ha un sapore più contemporaneo, questione di gusti”, é il giudizio della Bernabini e Alessandra Celentano spiazza conferendo a Paky un banco di studio: “Ti libero dall’impasse, Paky non ha niente di meno”. Emanuel Lo lancia la frecciatina, sulla collega Alessandra: “Una bella apertura la tua sugli altri stili di danza”. Ma é l’intera commissione ad avere voce sull’ammissione nella scuola, di Paky. I professori del talent votano a favore in 3 su 5. Paky entra nella scuola, come nuovo concorrente di Amici 22. Ma Samuele Segreto resta sospeso in giudizio ed é chiamato ad una nuova sfida. (Agg. Di Serena Granato)

Amici 22, anticipazioni puntata 22 gennaio 2023: ospiti e nuova gara di ballo e canto

Oggi domenica 21 gennaio 2023 torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 22. Su Canale 5 Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent show che arriva da una settimana abbastanza complicata a causa del Capodanno-gate. Gli allievi di Amici 2022 tornano a mettersi alla prova di fronte ai professori di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – e di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – ma anche di fronte alla consueta giuria esterna pronta a giudicare le loro esibizioni.

Dalle anticipazioni trapelate in questi giorni sappiamo che gli ospiti di oggi saranno Ernia, che si esibirà nel suo nuovo singolo ‘Bella fregatura’. Gerry Scotti invece torna in studio ancora una volta per giudicare le esibizioni di canto, mentre Riccardo Cocchi, Virna e Francesco Mariottini giudicheranno i ballerini.

Per gli allievi di Amici 22 anche in questa nuova gara c’è in palio un posto al serale. I primi classificati nel ballo e nel canto potranno presentarsi di fronte al proprio professore di appartenenza che deciderà se dare o meno loro la maglia del serale. Prima di questo ci sarà però una sfida da riprendere.

La scorsa settimana, come conseguenza del provvedimento disciplinare per il Capodanno-gate, Samu è finito in sfida diretta contro un altro talentuoso ballerino di Hip Hop: Patrick. La sfida è stata però congelata a causa dell’indecisione del giudice esterno, che ha trovato entrambi allo stesso livello e ha chiesto per questo una prova comparata che i due esibiranno oggi. Cosa accadrà? Samu dovrà abbandonare la scuola? Vi anticipiamo che non mancheranno colpi di scena (se volete leggere cosa accadrà in anticipo cliccate qui!)

Amici 22: diretta streaming e allievi rimasti

Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Ndg, Angelina, Niveo, Piccolo G, Wax, Jore, Federica per il canto; Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, Samuel, Ramon, Samu, Eleonora e Vanessa per il ballo.

È infine possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.











