Amici 22/ Anticipazioni e diretta streaming puntata 5 marzo: due eliminazioni e altri allievi al serale

Amici 22, anticipazioni puntata 5 marzo: chi arriverà al serale?

Dopo una settimana di stop dovuto al lutto per la morte di Maurizio Costanzo, oggi domenica 5 marzo 2023, a partire dalle 14, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 22 su Canale 5. Maria De Filippi torna alla conduzione del talent con la puntata che avrebbe dovuto andare in onda la scorsa settimana. I ragazzi sono pronti a mettersi nuovamente alla prova di fronte ai professori di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – e di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – ma soprattutto al cospetto di una nuova giuria esterna.

Ma chi sono gli ospiti di questa nuova puntata di Amici 22? Dalle anticipazioni sappiamo che Giorgia sarà non solo giudice della gara canto, ma canterà poi in studio il brano di Sanremo 2023 ‘Parole dette male’. Veronica Peparini, Samanta Togni, Virna Toppi saranno invece le giudici della gara di ballo.

Amici 22, gara di canto e ballo e assegnate nuove maglie del serale

Tante esibizioni previste dunque per la puntata di Amici 22 di oggi. Tanti sono ancora gli allievi che attendono di conquistare la maglia dorata del serale che, al momento, è stata conquistata da Isobel, Gianmarco, Maddalena, Angelina e Ramon. Le anticipazioni di oggi ci svelano però che molti altri allievi riusciranno a conquistarla nella puntata di oggi. (Clicca qui per scoprire in anteprima chi andrà al serale!)

Oltre alle sfide consuete, gli allievi dovranno poi affrontare gare d’improvvisazione o compiti richiesti dai professori propri o altrui. Nella puntata di Amici di oggi vi anticipiamo inoltre che ci saranno anche due eliminazioni, una delle quali abbastanza pesante.

Amici 22: come seguirla in diretta streaming e nuovi inediti

Le anticipazioni della puntata di Amici 22 di oggi 5 marzo ci svelano che i cantanti porteranno per la prima volta sul palco tutti i loro nuovi inediti. Quale sarà il migliore? Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Ndg, Angelina, Niveo, Piccolo G, Wax, Mezkal, Cricca, Federica per il canto; Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, Benedetta, Ramon, Paky, Eleonora e Alessio per il ballo.

È infine possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.

