Amici 22/ Anticipazioni puntata 19 febbraio e diretta streaming: nuove maglie del serale e tante sfide

Amici 22: anticipazioni puntata 19 febbraio 2023 e ospiti

Oggi domenica 19 febbraio 2023, a partire dalle 14, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 22 su Canale 5. Maria De Filippi come sempre alla conduzione del talent i cui allievi si sfidano ora per conquistare l’ambita maglia del serale. I ragazzi sono pronti a mettersi nuovamente alla prova di fronte ai professori di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – e di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – ma soprattutto al cospetto di una nuova giuria esterna.

Ma chi sono gli ospiti di questa nuova puntata di Amici 22? Dalle anticipazioni sappiamo che Maria De Filippi avrà oggi in studio come ospite musicale Mr. Rain, reduce da un ottimo Festival di Sanremo. Sarà ancora lui, affiancato da Beppe Vessicchio e Sangiovanni, a giudicare poi la gara di canto. Quella di ballo sarà invece giudicata da Eleonora Abbagnato.

Amici 22, gara di canto e ballo e assegnate nuove maglie del serale

Per gli allievi di Amici 22 è tempo di tornare a sfidarsi alla conquista di un posto al serale, ormai imminente. Ricordiamo che al momento l’hanno conquistata soltanto Isobel e Ramon, ma oggi le anticipazioni ci svelano che altri allievi riusciranno a conquistarla e proprio grazie alle classifiche che verranno stilate oggi. (Clicca qui per scoprire in anteprima chi andrà al serale!)

Oltre alle sfide consuete, gli allievi dovranno poi affrontare gare d’improvvisazione che avranno in palio premi molto importanti: uno di questi è infatti un concerto proprio all’Alcatraz di Milano. Chi riuscirà ad aggiudicarselo?

Amici 22: come seguirla in diretta streaming e l’appello di Maria De Filippi

Le anticipazioni della puntata di Amici 22 di oggi 19 febbraio ci svelano inoltre che Maria De Filippi farà un appello ai prof: assegnare quanto prima tutte le maglie ai ragazzi che vogliono al serale perché manca davvero poco al suo inizio. Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Ndg, Angelina, Niveo, Piccolo G, Wax, Mezkal, Cricca, Federica per il canto; Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, Benedetta, Ramon, Paky, Eleonora e Alessio per il ballo.

È infine possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.

