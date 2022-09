Amici 22/ Anticipazioni puntata 21 settembre: ingresso in casetta dei nuovi allievi di Amici 2022-2023

Amici 22: anticipazioni e diretta puntata 21 settembre 2022

La classe di Amici 22 si è formata e per i cantanti e i ballerini ammessi è arrivato il momento di cominciare a seguire le lezioni e, soprattutto, di entrare nella casetta in cui vivranno per i prossimi mesi. Esattamente come nelle passate edizioni, anche quest’anno, gli allievi vivranno tutti insieme in casetta condividendo gli spazi e occupandosi della pulizia di tutta la casa. Convivere non è mai semplice e, anche nella scorsa edizione, a causa della scarsa igiene in casetta, ci sono stati scontri e punizioni. Accadrà la stessa cosa anche quest’anno?

Gianmarco Petrelli ad Amici 22 scelto dalla Celentano/ Spuntano like contro Todaro e…

L’entusiasmo per gli allievi e ballerini è alle stelle. L’avventura nella scuola più famosa d’Italia è entusiasmante, ma anche molto difficile. Per tutti i cantanti e ballerini è già arrivato il momento di cominciare a studiare per difendere una maglia conquistata con tanta fatica e che dovrà essere difesa puntata dopo puntata.

Concorrenti Amici 22 , la classe 2022/2023 si completa/ É polemica sul daytime!

Amici 22: prime lezioni per Mattia?

Gli ultimi allievi ad aver conquistato la maglia di Amici 22 sono stati i ballerini Mattia e Ludovica. Per Mattia si tratta di un ritorno. Dopo essere stato costretto a lasciare la scuola nella scorsa edizione per un infortunio, il ballerino di latino è tornato ad essere un allievo. Il suo maestro sarà naturalmente Raimondo Todaro che è pronto a sottoporlo a tantissime lezione per tirare fuori il meglio del suo talento. Grande curiosità, tuttavia, c’è intorno ad Emanuel Lo.

Il nuovo insegnante di danza, con le sue scelte, ha diviso il pubblico che è pronto a ricredersi. Le sue lezioni incuriosiscono tantissimo i fan del talent show che sperano di vedere belle lezioni e sfide tra gli allievi accolti nella scuola da insegnanti diversi.

Amici 22, Emanuel Lo salva Ludovica Grimaldi/ "Potevi fare meglio, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA