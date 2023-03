Amici 22/ Anticipazioni registrazione puntata 12 marzo 2023: ultimi allievi al serale

Amici 22: ultimi allievi ammessi al serale

Venerdì 3 marzo, Maria De Filippi torna in studio per l’ultima registrazione di Amici 22 prima del serale. Dopo la pausa per la morte di Maurizio Costanzo in seguito alla quale Mediaset ha deciso di interrompere anche la messa in onda della puntata già registrata e che sarà trasmessa domenica 5 marzo, oggi, gli allievi, i professori e Maria De Filippi, tornano in studio per l’ultima registrazione prima della partenza della fase finale.

Sarà una registrazione estremamente importante che porterà alla definizione della classe che si contenderà la vittoria finale nel serale dove, probabilmente, saranno formate nuovamente tre squadre, ciascuna guidata da due insegnanti, come accaduto nelle precedenti edizioni. Cosa accadrà, dunque, nel corso della registrazione odierna? Chi, tra gli allievi ancora in bilico, riuscirà a conquistare la maglia ora e chi, invece, dovrà rinunciare al sogno del serale?

Amici 22, anticipazioni: chi sono gli ultimi ammessi al serale?

Gli allievi già ammessi al serale di Amici 22 sono: Ramon, Isobel, Angelina, Maddalena, Samu, Gianmarco, Mattia, Federica, Wax, Alessio. Tutti gli altri, invece, sono ancora in bilico e proveranno a conquistare la maglia oro nel corso della registrazione di oggi. Tra i nomi più attesi ci sono sicuramente quelle di Aaron e Piccolo G a cui, finora, Rudy Zerbi non ha voluto assegnare la maglia oro. L’indecisione di Zerbi ha mandato letteralmente in crisi Aaron che non nasconde la propria delusione per quanto sta accadendo.

Il cantante dia lunghi capelli biondi e con un timbro molto potente, tuttavia, potrebbe staccare il biglietto per il serale oggi. Con lui, potrebbe farlo anche Piccolo G, anche se, probabilmente, tutto dipenderà da quante maglie potranno essere ancora assegnate.

Amici 22, anticipazioni: chi sono gli ospiti?

Come sempre, anche nella registrazione di Amici 22 in programma nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 marzo, non mancherà la presenza degli ospiti. Grande attesa per LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023, sarà l’ospite di oggi come si augurano i fan del talent show? Tra i nomi più attesi dai giovanissimi ci sono anche quelli di Lazza e Tananai. Non sembrerebbero esserci possibilità, invece, di vedere nello studio di Amici Ultimo.

Tra i nomi che scatenerebbero l’entusiasmo dei fan, inoltre, c’è quello del vincitore di Sanremo 2023 ovvero Marco Mengoni. Per scoprire, tuttavia, gli ospiti della puntata che sarà poi trasmessa domenica 12 marzo, non ci resta che attendere le prime anticipazioni.

