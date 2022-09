Amici 22/ Anticipazioni registrazione puntata 18 settembre: concorrenti e nuova classe svelati oggi

Amici 22, anticipazioni registrazione puntata 18 settembre: chi sono i nuovi concorrenti? Nuova classe e allievi

Oggi 14 settembre 2022 si torna ufficialmente nello studio di Amici 22 per la nuova edizione del talent condotto da Maria De Filippi. La prima puntata ci aspetta domenica 18 settembre su Canale 5 alle 14 circa ma, come sempre, sarà registrata. Proprio oggi verrà infatti annunciata la nuova classe di allievi di Amici, composta come sempre da ballerini e cantanti. Tante comunque le novità in questa edizione a partire dai docenti.

Confermato il nocciolo duro del cast di Amici

Conferme, novità e ritorni alle cattedre dei professori di danza e canto. Partiamo subito con i confermatissimi: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. I due prof sono ormai pietre miliari del programma, importanti anche per le dinamiche del talent e tornano più in forma che mai. Torna anche Lorella Cuccarini per il suo terzo anno consecutivo e, con lei, l’amico e collega Raimondo Todaro alla cattedra della danza.

Amici 22, anticipazioni registrazione prima puntata: novità tra prof e professionisti

Arriviamo così alle novità di questa edizione di Amici 22 in fatto di professori: la prima è il ritorno di Arisa alla cattedra di canto. La cantante prende il posto lasciato vacante da Anna Pettinelli. Novità (ma comunque un ritorno per Amici) è infine quella di Emanuel Lo. Il coreografo prende il posto di Veronica Peparini che lascia dopo molti anni alla cattedra di danza del talent. Proprio sui prof già si rumoreggia visto che alcune indiscrezioni parlano di malumori già presenti internamente tra Emanuel Lo e Todaro: che scoppino scintille durante il programma?

A sorpresa tra i ballerini professionisti ritroviamo due noti ex concorrenti di Amici

Tornando alle novità, si contano anche nel cast dei professionisti. Troveremo infatti un ex allievo di Amici della scorsa edizione: Michele Esposito, danzatore di classico e allievo della Celentano. Anche Nunzio Stancampiano potrebbe avere un ruolo nella nuova edizione di Amici, non è però ancora chiaro quale. Non resta che attendere le prime anticipazioni che ci sveleranno i nomi degli allievi di Amici 22.











