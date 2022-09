Amici 22/ Anticipazioni registrazione puntata 2 ottobre 2022: Wax e Asia a rischio? Sfide in arrivo

Amici 22, anticipazioni registrazione puntata 2 ottobre 2022: Celentano lancia una nuova sfida?

Oggi 28 settembre 2022 si registra la nuova puntata di Amici 22. Si tratta del terzo pomeridiano che vedremo però in onda domenica 2 ottobre su Canale 5 a partire dalle 14. Alla conduzione come sempre Maria De Filippi che anche questa settimane metterà gli allievi di fronte a nuove sfide. D’altronde per i ragazzi quella trascorsa non è stata una settimana semplice, in particolar modo per i ballerini. Ormai si è entrati nel vivo del talent e i professori iniziano a sondare le capacità del gruppo.

Alessandra Celentano in particolare ha sottoposto tutti i ballerini ad un esame di danza classica dei risultati disastrosi per tutti tranne che per i suoi allievi Ramon e Rita. Nessuno degli altri è riuscito a superare il 3 come votazione. Un risultato che potrebbe avere delle ripercussioni già nel corso della puntata che si registrerà oggi. D’Altronde la stessa Celentano si è detta pronta a lanciare sfide e proporre nuovi allievi al posto di coloro che, per lei, non hanno speranze di migliorare in breve tempo (Asia in primis!)

Amici 2022, nuove classifiche e sfide: Rudy lancia la sfida a Wax?

Alessandra Celentano non è però l’unica prof pronta ad avvalersi delle sfide con aspiranti allievi. Anche Rudy Zerbi ha manifestato il suo dissenso nei confronti di un allievo in particolare: Wax. Il cantante, sotto tutela di Arisa, è stato giù più volte criticato da Rudy che ha anticipato la volontà di metterlo in sfida. Accadrà proprio nella puntata di domenica?

Tutti gli allievi anche questa settimana saranno poi messi alla prova per nuove classifiche. Nuovi ospiti illustri per il canto e per il ballo assisteranno alle esibizioni degli allievi e stileranno una classifica. L’ultimo di ballo e di canto sarà a rischio eliminazione e dovrà presentarsi di fronte al proprio professore di appartenenza.

Amici 22: i 19 allievi sempre a rischio

Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è composta da: Asia Bigolin (ballo), Cricca (Giovanni Cricca, canto), Maddalena Svevi (ballo), Andre (Andrea Mandelli, canto), NDG (Nicolò di Girolamo, canto), Megan Ria (ballo), Federica Andreani (canto), Samuel Segreto (ballo), Aaron Cenere (canto), Rita Pompilii (ballo), Niveo (Marco Fasano, canto), Gianmarco Petrelli (ballo). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, canto), Ramon Agnelli (ballo), Wax (canto), Samu (Samuele Antinelli, ballo), Tommy Dali (Tommaso Daliana, canto), Mattia Zenzola (ballo latino), Ludovica Grimaldi (ballo). Tuttavia nessuno di loro è al sicuro: ogni settimana dovranno dimostrare di essere all’altezza della fatidica felpa azzurra per poter rimanere ancora nella scuola di Canale 5.

