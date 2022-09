Amici 22/ Anticipazioni registrazione puntata 24 settembre 2022: sfide e prime eliminazioni in studio?

Amici 22, anticipazioni registrazione puntata 24 settembre 2022: prime sfide per gli allievi?

Oggi 21 settembre 2022 i nuovi allievi di Amici 22 tornano in studio per la seconda puntata del pomeridiano, la prima già nei panni di allievi effettivi. Il pubblico ha avuto modo di iniziare a conoscerli nel corso della prima puntata del pomeridiano e dei primi due daytime andati finora in onda ma, come la stessa Maria De Filippi ha tenuto a sottolineare sin da subito, nessuno è al sicuro. L’edizione sarà molto lunga, tanti i mesi di permanenza in casetta che li attendono ed è per questo che settimana dopo settimana non mancheranno per i 19 allievi sfide che potrebbero perdere, costringendoli a lasciare la loro felpa di Amici ad un altro.

Le sfide d’altronde potrebbero partire già nella puntata di oggi. Anche se sono andate in onda solo due puntate del daytime fino ad oggi, la registrazione del primo pomeridiano è avvenuta molto prima, dunque sono trascorsi più giorni che potrebbero aver dato modo agli allievi di conoscere già i primi sfidanti. Vedremo dunque già qualcuno in maglia rossa?

Amici 22, i 19 concorrenti ufficiali in attesa dei primi confronti

Intanto gli allievi che hanno conquistato un posto nella classe di Amici 22 sono 19. C’è chi ancora non ha scelto il proprio professore di riferimento, essendo stato scelto da più di uno della propria categoria. Intanto ricordiamo i nomi degli alunni che hanno preso l’ambita felpa celeste, in ordine di ammissione e tra 34 “finalisti”.

Si tratta di: Asia Bigolin (ballo), Cricca (Giovanni Cricca, canto), Maddalena Svevi (ballo), Andre (Andrea Mandelli, canto), NDG (Nicolò di Girolamo, canto), Megan Ria (ballo), Federica Andreani (canto), Samuel Segreto (ballo), Aaron Cenere (canto), Rita Pompilii (ballo), Niveo (Marco Fasano, canto), Gianmarco Petrelli (ballo). Piccolo G (Giovanni Rinaldi, canto), Ramon Agnelli (ballo), Wax (canto), Samu (Samuele Antinelli, ballo), Tommy Dali (Tommaso Daliana, canto), Mattia Zenzola (ballo latino), Ludovica Grimaldi (ballo).

