Amici 22, Arisa sfida Angelina con Wax/ É polemica sul guanto!

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina in sfida contro Wax: il guanto é voluto da Arisa e…

Si avvicina il quinto serale di Amici 22 e, intanto, si fa agguerrita la competizione tra i talenti in corsa, con i complici e intimi Angelina Mango e Wax preannunciati rivali, in una sfida inaspettata. Si tratta del guanto di sfida richiesto da Arisa al rinnovato daytime di Amici 22, in onda il 10 aprile 2023, occasione in cui la cantante chiama il pupillo Wax e la compagna di studio nel canto e al contempo rivale al talent, Angelina, a sfidarsi alle prese di una cover a prova di creatività nella scrittura musicale. In una comunicazione di sfida, quindi, l’insegnante di canto propone il guanto sulle note della canzone di Vasco Rossi, Non l’hai mica capito.

“Cari Angelina e Wax -si apre la dichiarazione di guerra a colpi di note, lanciata da Arisa- per diverse ragioni avete cose in comune, come l’amicizia”. La volontà della cantante di Sincerità non sarebbe quella di rendere nemici, ad Amici 22, i due cantautori intimi complici, ma vuole essere quella di “condividere un momento in cui si dia il massimo a prova di creatività”. Il compito assegnato é che i due sfidanti si sfidino sulle note di una cover personalizzata del brano oggetto del guanto, con barre scritte di proprio pugno in aggiunta al testo originale. Insomma, si preannuncia una sfida tra intimi amici ad Amici 2023 al cardiopalmo, quella prevista al quinto serale del talent show.

Tra le reazioni al guanto di sfida, la contestazione della figlia d’arte

Ma quali sono le reazioni al guanto? Wax, visibilmente spiazzato dalla scelta della insegnante, al solo pensiero di dover sfidare la Mango e complice il loro legame, grida: “No!”. La figlia d’arte non rifiuta la sfida, seppur contestandone la finalità: “Non si può fare con questa premessa”. Il riferimento della contestazione mossa in confidenza con l’altra pupilla di Arisa, Federica Andreani, é all’annuncio del guanto che anticipa che a vincere sarà chi avrà emozionato di più i giudici del serale. La Mango ritiene che nei termini posti in essere, per il suo punto di vista, il guanto sia limitativo della sua libertà di espressione, rispetto al compito richiesto, quello di riuscire ad emozionare fino alle lacrime Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi. Per la Mango il guanto é fattibile, ma non una prova di arte libera e sincera, perché pensata con un mero obiettivo. Federica, intanto, supporta la Mango invitandola a scrivere in modo sentito e non pensato.

Che il guanto di sfida possa confermarsi al quinto serale di Amici 22? Staremo a vedere… Intanto, tra pareri dei fan di Amici 22 rilasciati via social si fa aggregante l’opinione di molti secondo cui l’intenzione di Arisa, alla base del guanto, sarebbe quella di spingere i due intimi rivali a dichiararsi innamorati l’uno dell’altra, dal momento che la prova seralista chiama i competitor ad esibire una dedica ad una persona speciale: “Arisa é sulla nave con noi”, parte così la ship del web sulla preannunciata nuova coppia TV.











