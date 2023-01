Amici 22, Ascanio contro Cricca riammesso?/ La frecciatina infiamma la polemica

Amici 22, Ascanio rompe il silenzio dopo l’eliminazione

S’infiamma la polemica web in corso su Amici 22 di Maria De Filippi, con l’eliminato fuori dalla competizione canto del talent, Ascanio che lancia una frecciatina al veleno. L’occasione che vede Ascanio al centro del gossip su Amici é un video che il cantante di Margot pubblica sul suo suo profilo attivo su TikTok, nelle ore successive alla riammissione di Cricca ad Amici 22. Come se lui voglia scagliarsi contro il talent, per non averlo beneficiato dello stesso privilegio spettato a Cricca. Il riferimento del video, così come emerge nel web, é a quanto pare alla nuova puntata di Amici 22 datata 15 gennaio 2023. La stessa vede eccezionalmente Cricca rientrare nella scuola di Maria De Filippi, in seguito ad una proposta di Lorella Cuccarini avanzata al talent come provvedimento per il “fatto grave” di Capodanno 2023. La riammissione di Cricca, decretata dal giudice Paolo Giordano al verdetto della sfida di riammissione al talent, ora sospinge l’ex allievo di Rudy Zerbi, Ascanio, a condividere il video in cui insorge al suo ultimo grido social: “Quando è l’8 di gennaio e decidono di non farti rientrare“, é la frecciatina con cui Ascanio sembra insorgere, chiedendo la chance di potersi riproporre ad Amici, per una sfida volta alla sua riammissione. Il messaggio social é ora virale, sui social media, in quanto citazione di un mantra trash pop, peraltro longevo.

Da dove ha origine il detto trash lanciato da Ascanio: la frecciatina al veleno

Nel lontano 2008 Celestino Camicia pubblicava un singolo titolato Esce Ma Non Mi Rosica, che vuole essere la parodia di un brano persiano intitolato Pariyah. La versione parodistica, nel Belpaese, riusciva poi a riscuotere un notevole successo. Tanto che in occasione della competizione Serbia’s Got Talent un artista italiano si presentava sul palco con la versione italiana di Pariyah. E da questa deriva, a quanto pare, il motto diventato tanto virale in queste ore, riproposto via social da Ascanio di Amici 22.

