Amici 22, Asia e Mattia in crisi: “Non al 100%”/ Eliminazione in arrivo per Todaro?

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Asia Bigolin in preda alle lacrime: che succede nel daytime?

Torna il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 7 ottobre 2022, che su Canale 5 trasmette la crisi del team di Raimondo Todaro, con Asia Bigolin e Mattia Zenzola in lacrime. Mentre manca poco alla nuova puntata domenicale, in sala-prove Asia Bigolin si fa sopraffare dalla paura di non riuscire a salvarsi dalle sfide che l’attendono ad Amici 22, anche perché consapevole di non avere nel suo bagaglio gli studi della disciplina danza se non quelli fatti da autodidatta attraverso i tutorial su YouTube. Quindi finisce in lacrime, in preda alla paura, ma a rincuorarla c’é il mentore che l’ha promossa ad Amici 22, Raimondo Todaro: “Non mi preoccupa il tuo punto di inizio. Ma non accetto che tu ti consideri l’ultima della classe senza reagire. Sveglia, reagisci, per me tu ci stia mettendo il 10%! Tutte le critiche che senti non ti devono abbattere, mantieni i tuoi punti di forza e cerca di crescere”. E mette Asia a conoscenza del lavoro sul carattere, che ha in cantiere per lei: “Nella situazione in cui ti trovi serve una cattiveria agonistica, ti trovo poco presente”.

Amici 22, Mattia Zenzola vince il ballo?/ Anbeta tradisce la Celentano: il voto é...

Nel frattempo, appare in crisi anche l’altro allievo, il latinista Mattia Zenzola, molto amato dal pubblico TV per il suo percorso intrapreso ad Amici 21 poi interrotto con il ritiro del ballerino, in seguito ad un suo infortunio al piede. Il team di Raimondo Todaro starebbe attraversando un periodo di buio e non si escluderebbe l’ipotesi di un’eliminazione all’orizzonte per i due allievi dell’ex volto di Ballando con le stelle. E se Asia crolla sotto gli occhi dell’insegnante, Mattia invece é in crisi in confidenza con il ballerino professionista di Napoli, Umberto Gaudino, come lui latinista.

Mattia Zenzola trova il conforto di Maddalena Svevi, ad Amici 22

“Non sono io al 100% – dichiara in lacrime il biondo allievo, preso d’assalto dalle incertezze alle prese con gli studi- non te lo nascondo, perché non mi interessa… -poi l’amaro retroscena sul rientro ad Amici dopo il ritiro-.Io poco prima di venire qua io mi dicevo ‘non ce la faccio’. E mi fa rabbia che entro e magari sono confuso a volte, ho paura di deludere”.

A rincuorarlo, una volta rientrato in casetta dalle prove é la compagna di studi, Maddalena Svevi: “Non devi reagire così “. I due appaiono sempre più vicini. Che sia il preludio di un nuovo amore?

Amici è anche questo, sostenersi nei momenti di difficoltà #Amici22 pic.twitter.com/BSnO4OaesY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 7, 2022

Durante una lezione Mattia ha un momento di difficoltà… #Amici22 pic.twitter.com/HbaWh1arLZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 7, 2022

Il maestro Todaro sta lavorando in sala prove con Asia e da lei oltre al massimo impegno vuole vedere carattere! #Amici22 pic.twitter.com/Aai5a0Vucb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 7, 2022













