Amici 22: Asia piange/ Celentano la vuole in sfida: “imbarazzante”

Amici 22 di Maria De Filippi, Asia Bigolin messa in discussione da Alessandra Celentano:

La seconda puntata di Amici 22 di Maria De Filippi vede Asia Bigolin, allieva promossa nella scuola da Raimondo Todaro, essere messa in discussione dall’insegnante avversa Alessandra Celentano. Quest’ultima chiama la giovane al centro studio mettendone in discussione il banco con un compito, la coreografia montata sulle note di Liberian Girl di Michael Jackson dalla maestra di danza classica, che non presenta notevoli difficoltà dal punto di vista tecnico, dati i mancati studi nella danza della giovane.

A detta di Alessandra Celentano non può assolutamente passare il messaggio che con la mancanza di studio nella danza si possa essere promossi ad audizioni e si possano ottenere contratti lavorativi e/o opportunità di lavoro e vetrina per visibilità come Amici di Maria De Filippi, da qui la messa in discussione ai danni di Asia, che é da autodidatta, ha studiato danza a casa servendosi di video Tutorial estrapolati su YouTube. Al termine dell’esibizione Asia riceve la cruda sentenza, non a caso, della maestra: “Io raramente ho visto un’esecuzione così brutta, imbarazzante, improponibile”.

Asia Bigolin in lacrime ad Amici 22: la difende Raimondo Todaro

Parole che pesano come un macigno per Asia Bigolin, tanto che la ballerina finisce in preda ad uno sfogo in lacrime, alla luce di una settimana vissuta alle prese di studi matti e disperatissimi: “Non ho le basi, sono consapevole. Ma forse le cose sono dette in un modo sbagliato”. Il confronto non finisce qui. Perché poi Alessandra Celentano, seppur riconoscendo l’impegno di Asia alle prese con gli studi della danza ad Amici 22 dopo gli approcci da autodidatta all’hip hop, passa ad attaccare Raimondo Todaro, ritenendo che la ballerina stia scaldando il banco che meriterebbe un potenziale talento meritevole fuori dal talent:” Perché il signor Todaro non se la prende e se la fa crescere al di fuori di qua a spese proprie visto che ci vogliono degli anni?”. E a questo punto il maestro si difende tirando in ballo l’esempio di Elena D’Amario, la ballerina ed allieva di Amici 9 divenuta poi professionista nel corpo di ballo del talent che la Celentano bocciò ai tempi delle selezioni ad Amici. Una testimonianza poi confermata dalla diretta interessata, chiamata dalla conduttrice Maria De Filippi al centro studio: “Forse per la Celentano conta solo la tecnica, ma Asia a Raimondo dà tanto per l’interpretazione. Per Raimondo questo vale”, é la replica al veleno della ormai ballerina dal successo internazionale Elena D’Amario ad Alessandra Celentano.

Nel frattempo, Alessandra Celentano sembra non voler cambiare idea rispetto alla maturata bocciatura di Asia, tanto che decide di mandare quest’ultima in sfida. Ma Raimondo Todaro blocca la collega, dal momento che per regolamento può rifiutarsi di accettare la sfida per un suo allievo, ritenendola non costruttiva.











