Amici 22, audizione ballo: Isobel promossa, Ramon bocciato/ Il vincitore é…

Amici 22 di Maria De Filippi, Irma Di Paola indice un’audizione tra i ballerini: Ramon Agnelli bocciato con..

Si infiamma la competizione del serale di Amici 22 di Maria De Filippi, con un’audizione di ballo che vede Isobel Fetiye Kinnear tra i promossi e Ramon Agnelli tra i bocciati. La special audition vede i ballerini in corsa per il montepremi finale di Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear, Maddalena Svevi, Ramon Agnelli, Samuele Segreto, Mattia Zenzola, Alessio Cavaliere, sfidarsi a colpi di dance moves per aggiudicarsi il titolo di best dancer.

La prova coreografica, così come si evince dal daytime datato 28 marzo 2023 di Amici 22, é chiamata “Libertà”. Essa, indipendentemente dai passi mnemonici richiesti, chiama il singolo ballerino tra i competitor a dare libero sfogo al loro stile e alla personalità nel movimento per rendersi veicolo di un messaggio. La prova prevede diversi step, prima della decretazione del vincitore dell’audizione. In sala studio, la coreografa dà inizio allo studio della coreografia oggetto dell’audizione e, dopo aver esortato Maddalena a fare pulizia nei passi da memorizzare, fa poi una prima scrematura.

Samuele Segreto vince l’audizione di Amici 22 di Maria De Filippi

Passano al nuovo step nella seconda parte della choreo i promossi, Isobel Fetiye Kinnear, Maddalena Svevi e Samuele Segreto. E ha il via il nuovo nonché ultimo é lo step affrontato en plein air, in una location campestre dove i concorrenti superstiti possono dare massima espressione della loro arte ispirandosi alla suggestiva libertà della natura che li circonda.

“Mi sono sentita liberatissima”, ammette Isobel, dopo i suoi hair flip, i capelli lasciati andare al vento nelle sexy moves. E Maddalena non nasconde che quando é soggetta a delle forti emozioni non riesce a memorizzare i passi di danza, temendo di dimenticare la choreo richiesta dalla giudice. E al termine dell’esibizione finale arriva il verdetto tanto atteso: il vincitore dell’audizione é Samuele Segreto.

