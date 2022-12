Amici 22: Aurora, Vanessa e Valeria concorrenti?/ Le reazioni ai nuovi ingressi

Amici 22 di Maria De Filippi, hanno accesso nella scuola Aurora e…

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 21 dicembre 2022, che vede Aurora, Vanessa e Valeria fare ingresso nella scuola più amata dagli italiani. Le tre ragazze sono delle nuove candidate in quanto aspiranti titolari dei banchi di ballo e canto, ad Amici 22 e, in quanto rappresentanti di una minaccia che incombe sulla classe di concorrenti in corsa, destano tra le reazioni più disparate dentro e fuori il contesto TV, al momento del loro ingresso al talent. Portando con sé i loro bagagli nella casetta dei talenti di Amici 22, le giovani hanno modo e tempo di fare la conoscenza dei concorrenti ballerini e cantanti e di avere un primo interscambio di comunicazione verbale, con loro.

“Come sono io? Io sono un po’ maschia, mi chiamano la ‘Bro’ -dichiara la tiktoker rodata e webstar sparita dai radar di TikTok e a sorpresa dagli amici, Valeria Mancini-. Vivo da sola da due anni”. A detta degli utenti, chi non vivrebbe bene l’ingresso della aspirante cantante e candidata al banco di cantante voluta da Lorella Cuccarini é colui che tra i cantanti titolari nel circuito canto sarebbe più a rischio eliminazione, ossia Niveo. Il giovane é risultato ultimo nella rinnovata classifica domenicale di canto e la candidata rappresenta per lui la minaccia di una sostituzione ad eliminazione certa da Amici 22.

Dopodiché, ha ingresso nella scuola di Maria De Filippi la candidata al banco di ballerina, fortemente sostenuta dall’insegnante di ballo, Raimondo Todaro. Si tratta di Aurora, che tra il serio e il faceto si presenta ai possibili compagni di studio dichiarandosi una frana ai fornelli: ” sono l’unica palermitana a non saper fare gli arancini”. Aurora però spende elogi per Aaron Cenere, palesandosi affascinata dal biondo, e lui non disdegnerebbe le attenzioni di lei:” tu sei tipo l’idolo di mia sorella”, gli fa sapere la ballerina. Che possa nascere un nuovo flirt tra i due neo conoscenti?

Esplode il triangolo ad Amici 22?

E c’é anche tempo e spazio TV per la new-entry Vanessa, voluta ad Amici 22 dall’insegnante di ballo Emanuel Lo. Quest’ultima, con Valeria e Aurora, verranno a conoscenza del verdetto sulla loro messa in prova al talent e sapranno entro e non oltre gennaio 2023 se saranno promosse o bocciate rispetto alla chance di un banco nella celebre scuola di Canale 5. Tra i concorrenti in corsa, particolarmente affascinato a Vanessa si dichiara Piccolo G, incurante della vicinanza della compagna con cui lui ha avviato una relazione amorosa, Federica Andreani: “Complimenti, mi piaci tantissimo”, dichiara il cantante alla candidata. Che possa nascere un nuovo triangolo amoroso, ad Amici 22?

