Amici 22, Bendetta Vari premiata/ Arriva Oxana Lebedew e…

Amici 22 di Maria De Filippi, Benedetta Vari promossa per una lezione speciale

Alla luce degli ultimi spoiler TV, l’occhio pubblico la reputa come la grande esclusa dal serale di Amici 22 e, intanto, Benedetta Vari si aggiudica un nuovo traguardo, che porta il nome di Oxana Lebedew! Così come emerge tra le immagini del daytime di Amici 22 datato 9 marzo 2023, Benedetta Vari si conquista una lezione speciale, in partnership con la superstar esperta di danza latin, Oxana Lebedew!

E il momento dell’incontro tra l’allieva ballerina, candidata ad un posto al serale di Amici 22 in partenza il 18 marzo 2023, e icona latin, in sala studio, é a dir poco emozionante. “Sono felicissima!- esclama l’allieva, reduce da un amaro addio alla danza dovuto alla diagnosi di una malattia della madre, l’icona latin le fa eco entusiasta -, oggi risvegliamo una dea di samba di te!”. La lezione speciale rappresenta una nuova conquista per la new-entry tra gli allievi al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi nonché pupilla di Raimondo Todaro. Un momento di svolta per l’allieva, anche se tra i telespettatori attivi online é in corso una polemica social che contesta la mancata promozione della giovane al serale, visto che gli spoiler TV anticipano Benedetta insieme a Mezkal tra gli eliminati nel pre-serale.

Il web contesta l’eliminazione di Benedetta Vari ad Amici 22

“Il serale lo merita più di Martina Miliddi di anni fa, merita tanto questa ragazza”, si legge tra le righe delle contestazioni social mosse dal popolo di internauti. Tuttavia, tra gli altri spoiler TV, si rileva che la produzione del talent abbia offerto alla Vari un contratto di collaborazione come ballerina professionista nel ruolo di partner di latino che possa fungere in aiuto all’allievo pupillo di Raimondo Todaro, Mattia Zenzola. Quest’ultimo é invece anticipato tra i 15 concorrenti ammessi al serale di Amici 22.

