Amici 22, Benedetta Vari in lacrime per Mattia Zenzola/ “Lo sbaglio che ho fatto…”

Amici 22, Benedetta Vari rompe il silenzio su Mattia Zenzola

Mentre sale l’attesa generale per la messa in onda della puntata della semifinale di Amici 22, Benedetta Vari registra un momento TV commosso e commovente, che coinvolge Mattia Zenzola. I due ballerini, la prima ballerina professionista nel corpo di ballo e il secondo aspirante professionista e talento concorrente ballerino in corsa ad Amici 22, sono da tempo una coppia di latinisti nel ballo, al talent show di Maria De Filippi, e c’é chi tra i fandom dei due artisti scommetterebbe nell’inizio di un amore all’orizzonte per i beniamini. Tuttavia, recentemente e in una confidenza condivisa con l’altra concorrente ballerina ed ultima ex fiamma di Zenzola, Maddalena Svevi, Benedetta ha tacciato Mattia di essere ininfluente in quanto “invisibile” e quindi un bello e basta nella competizione di Amici 22. Una definizione che, nel complesso, ha ferito Mattia fino alle lacrime, per poi portare Benedetta a scusarsi con il latinista. Il ballerino perdona la partner di latino e non si fa attendere la reaction della Vari, in un nuovo intervento intimista registrato ad Amici 22, dove non mancano le lacrime della ballerina.

Un momento TV, dove Benedetta si palesa particolarmente vicina a Mattia, ben al di là della complessa vicenda registratasi di recente: “Lo sbaglio che ho fatto è che io non ho detto nulla di quello che ho visto e sempre visto di lui.. -fa sapere la ballerina, parlando al talent show di Mattia, quando i protagonisti del talent sono chiamati ad un bilancio consuntivo del percorso intrapreso ad Amici 22, che sta volgendo al termine-, quello che mi dispiace è che è la persona più genuina che ho mai conosciuto nella mia vita.. per genuina si intende proprio con sani principi.. lui ha una mente proprio sana, non c’è del maligno, non c’è mai della malizia.. lui pensa al bene di ogni cosa e di ogni persona.. è il ragazzo più buono che io conosca, nonché il più talentuoso”.

Benedetta si commuove parlando di Mattia

La commozione é tangibile. Benedetta non trattiene le lacrime, pensando alla bellezza che il latinista rappresenta per lei: “Mi fa veramente male quando io lo guardo e lui mi parla delle sue insicurezze perché io non ne vedo neanche una da fuori.. io non vedo nessun difetto. A volte vorrei dargli gli occhi miei per vedersi da fuori e capire quanto è bella come persona, quante cose ha da dare, e quante cose ha che lui non vede”.

Che Mattia e Benedetta possano rivelarsi la nuova coppia di Amici 22? Dal suo canto, Mattia Zenzola si dice grato alla vicinanza della Vari, a fronte dell’endorsement della ballerina: “Grazie, Benny”.

