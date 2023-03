Amici 22, Benedetta Vari interrogata dalla Celentano: eliminata?/ “Era apatica…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Benedetta Vari é convocata da Alessandra Celentano: il motivo

La competizione di Amici 22 si fa sempre più accesa, con Benedetta Vari convocata da Alessandra Celentano per una prova inaspettata, in vista del serale del talent show. Quando é in palio la maglia dorata per l’accesso al serale di Amici 22, che é in partenza il 18 marzo 2023, la maestra Celentano convoca al centro studio Benedetta, allieva di Raimondo Todaro. Il motivo? É presto detto: così come annuncia nel daytime datato 7 marzo la conduttrice di Amici 22, Maria De Filippi, da parte dei concorrenti in corsa nel circuito ballo e canto, ballerini e cantanti, bisogna ottenere la colleggialità dei professori di ruolo nel consenso sull’ammissione alla fase TV serale dello show. Da qui nasce il bisogno della Celentano di interrogare Benedetta Vari, per ciò che concerne la categoria oggetto di studio, la danza, ai fini di una valutazione pre-serale. E mentre le anticipazioni TV la danno per eliminata ad un passo dal serale di Amici 22, Benedetta é chiamata a due improvvisazioni coreografiche, nell’interrogazione di Alessandra Celentano.

“Benedetta, ti voglio vedere in un paso con Umberto Gaudino…rispetto a tutti gli stili di latino, trovo che nel paso doble tu sia meno incisiva, soprattutto a livello di braccia e mentre lo fai cerca di curare tutte queste cose…”, interroga quindi la Vari, Alessandra Celentano, chiamando la allieva ad eseguire una prova di latin improvvisata con il ballerino professionista nel corpo di ballo di Amici 22.

Benedetta e la reaction a caldo all’interrogazione pre-serale di Amici 22

E non manca la pronta reaction dell’allieva, al rientro nella casetta che accoglie i talenti concorrenti per un posto al serale di Amici 22. Benedetta spiega ai compagni di studio, una volta incalzata da loro sull’interrogazione, di sentirsi tranquilla, anche perché la maestra non ha lamentato che lei non sappia ballare. Tuttavia, la maestra le sarebbe parsa “imparziale”: “era apatica… Ci sta”. Nel frattempo, tra i telespettatori attivi online, via social, il sentiment web fa il tifo per Benedetta: “sembro io che mi autoconvinco che il compito di matematica sia andato bene”, si legge tra i commenti social degli utenti, rilasciati in supporto verso la latinista di Amici 22. Ma non é tutto. Perché, inoltre, anche l’insegnante di ballo Emanuel Lo chiama Benedetta ad un’interrogazione non prestabilita.

Che la latinista sia realmente destinata all’eliminazione, ad un passo dal serale?











