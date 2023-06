Amici 22, Benedetta Vari lascia il fidanzato per Mattia Zenzola?/ La verità sulla crisi d’amore

Mattia Zenzola e Benedetta Vari: che succede dopo il debutto TV ad Amici 22?

Si riaccende la fiamma del gossip sul sospetto amore top secret tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola, i talenti ballerini uscenti di Amici 22 di Maria De Filippi. Reduci dall’esperienza televisiva intrapresa ad Amici, nel percorso di studio della danza che li vede debuttare in TV nel ruolo di concorrente ballerino e concorrente ballerina fino all’eliminazione e la successiva promozione di lei come ballerina professionista, e la promozione al serale e la vittoria finale del talent di lui, al talent, i due tornano al centro del gossip. Ed é una segnalazione che riceve online Deianira Marzano a riaccendere la fiamma del pettegolezzo sulla vita privata dei due ballerini latin di Amici 22.

Stando a quanto spifferato via Instagram dalla blogger attiva via social, sulla base della segnalazione di una fan, diversi giorni prima di accompagnare scenograficamente Mattia alla finale di Amici 22 che lo decreta vincitore finale Benedetta Vari giungerebbe alla fine della lovestory ufficiale con il fidanzato storico. Questo, perché fortemente provata per un profondo senso di confusione che la metterebbe sotto torchio nei sentimenti: “Gira voce a Giovinazzo che Benedetta sia in pausa dal fidanzato perché un po’ confusa”.

Benedetta Vari e Mattia Zenzola nascondono un amore top secret?

E a quanto pare il riferimento dello spiffero della segnalatrice concittadina della ballerina é a Mattia Zenzola e alla frequentazione intima avviata con la Vari, che avrebbe mandato in confusione la latinista tanto da spingerla a lasciare il compagno storico. Ad oggi, al di là della vicinanza, le parole dolci, i baci scenografici registratisi tra loro nel partneraggio di ballo ad Amici, non é tuttavia ufficializzato un amore tra i due ballerini, da parte dei diretti interessati. Benedetta potrebbe scoprirsi innamorata di Mattia e/o viceversa, sulla scia del gossip sulla rottura del fidanzamento storico di lei, anche se in occasione della nuova ospitata TV post-Amici 22, a Viva Rai2, incalzati dal conduttore Rosario Fiorello sul gossip del loro presunto amore “clandestino” i due forniscono la loro smentita: “Siamo solo amici”, é la risposta di Mattia Zenzola, a cui fa eco il silenzio di Benedetta Vari.

