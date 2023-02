Amici 22, Benedetta Vari ruba il posto a Francesca Tocca? / Samanta Togni attacca

Amici 22 di Maria De Filippi, Benedetta Vari é la sosia di Francesca Tocca? L’affondo di Samanta Togni

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la gara di ballo che vede Benedetta Vari ricevere un affondo che coinvolge Francesca Tocca, da parte di Samanta Togni. Si tratta di un momento TV, spoilerato dalle anticipazioni targate Amici news e Superguida TV, circa la nuova puntata di Amici 22, la cui messa in onda prevista il 27 febbraio 2023 é procrastinata a data da destinarsi. E sulla scia della polemica che vede il web contestare la posticipazione in TV dei programmi prodotti da Fascino (di cui sono fondatori il compianto Maurizio Costanzo per il quale l’Italia é ora in lutto e la conduttrice rimasta vedova, Maria De Filippi), si rileva che l’allieva Benedetta sia a rischio eliminazione al talent di Canale 5. E a dettare il rischio é un confronto tra la neo allieva e la compagna storica dell’insegnante di ballo Raimondo Todaro, rilasciato dal giudice Samanta Togni, alla nuova puntata di Amici 22.

Alla rinnovata gara di ballo, che chiama in puntata i concorrenti allievi ballerini a sfidarsi a colpi di choreo, tra i giudici in studio la Togni ha bocciato Benedetta Vari: “la Togni le ha detto che somiglia troppo a Francesca Tocca e vorrebbe invece che si differenziasse -si spoilera- La ballerina ha ballato un passo a due con Umberto Gaudino”.

Raimondo Todaro diviso tra due fuochi

Insomma con un paso doble insieme al ballerino professionista nel corpo di ballo ad Amici, Benedetta Vari sarebbe risultata una “Wannabe Francesca Tocca”, per i gusti della Togni, chiamata con Veronica Peparini e Virna a coprire il ruolo di giudice di Amici 22. La Vari, vista la somiglianza incriminata, in un certo senso minaccerebbe di rubare il posto di professionista di Amici alla Tocca. Tuttavia, si rileva ultima nella classifica stilata dai giudici al termine della gara di ballo. Che possa presto essere decretata eliminata ad Amici 22, proprio per la somiglianza fisiognomica e artistica con la Tocca?

Ma cosa ne penserà Raimondo Todaro, insegnante di ballo della Vari e storico compagno di Francesca Tocca? Il maestro si direbbe ora diviso “tra due fuochi”, ad Amici 22: da una parte ha un’allieva da difendere e dall’altra ha l’amore della sua vita, primadonna nel corpo di ballo di Amici 22…











