Amici 22, Benedetta Vari una ‘copia’ di Francesca Tocca?/ La replica a Samanta Togni

Amici 22 di Maria De Filippi, Benedetta Vari replica all’accusa di Samantha Togni

Nel mezzo della competizione di Amici 22, che si fa infuocata per un posto al serale del talent, Benedetta Vari é accusata di essere una “copia” di Francesca Tocca, da parte di Samantha Togni. Ma non tarda ad arrivare la pronta replica della diretta interessata allieva in corsa per il montepremi del talent, con tanto di menzione di Raimondo Todaro. Quest’ultimo si vede ora diviso tra due fuochi, rispetto a quanto sostiene Togni: da una parte vi é l’allieva Benedetta e dall’altra l’amore storico e ballerina professionista nel corpo di ballo del talent, Francesca.

Il web supporta Benedetta Vari di Amici 22

O almeno questo é ciò che si rileva alla visione del daytime di Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity il 6 marzo 2023. E se l’attacco di Samantha Togni giunge come verdetto della giudice alla gara di ballo apertasi nella puntata di domenica 5 marzo, la replica di Benedetta Vari arriva al rinnovato daytime di Amici 22, datato 6 marzo 2023. Quando, in confidenza con i compagni di studio al talent, quindi, l’allieva di Raimondo Todaro si dichiara da una parte dispiaciuta e dall’altra lusingata, rispetto alla critica: “Da una parte é un complimento… -esordisce, in una reaction a caldo sulla critica di Samantha Togni, la quale rivendicherebbe che di Francesca Tocca possa esserci solo una, l’originale-. Se somiglio a Francesca… chapeau a me! Mi vedo completamente diversa da lei… “.

Che la Togni la tacci di una mancata personalità nel ballo é una critica che non tange, Benedetta: “Mi spiace -fa sapere l’allieva, certa che il mentore sia disposto a supportarla-, Raimondo mi ha vista e sa come ballo”. Per il resto é consapevole, la giovane, di dover restare umilmente concentrata su una crescita da realizzare in salita, dopo “tre anni di stop” nella danza. La giovane ballerina, in vista del serale, si dice anche dispiaciuta, perché quanto sostenuto a suo discapito resta pur sempre il “parere di una persona che é competente nel mondo della danza”. Che Samantha Togni possa cambiare idea sul conto di Benedetta Vari di Amici 22? Ma soprattutto che la Vari sia la preannuncia erede di Francesca Tocca?

Intanto, l’opinione dei telespettatori online si divide tra le reaction più disparate, a margine della querelle sollevatasi ad Amici 22. E sono perlopiù a sostegno di Benedetta, le reaction social: “Benny è molto sottovalutata e detto sinceramente a mio avviso merita più di Megan”, si legge tra i commenti degli utenti nel web. E poi ancora, tra i più aggreganti: “Se fosse identica alla Tocca sarebbe dovuta arrivare prima in classifica, e questo significherebbe che non sia un’allieva ma una professionista”.https://mobile.twitter.com/AmiciUfficiale/status/1632763090872815618/mediaViewer?currentTweet=1632763090872815618¤tTweetUser=AmiciUfficiale

