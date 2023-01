Amici 22, Capodanno choc: tutti gli allievi eliminati?/ Aaron accusa Wax: retroscena

Amici 22 di Maria De Filippi, Aaron Cenere e Wax si scontrano per effetto del Capodanno choc

Si infittisce il mistero del Capodanno di Amici 22, con Aaron Cenere che accusa Wax di essere il regista del caso, presunto responsabile al contempo di aver messo a rischio eliminazione l’intera classe dei concorrenti in corsa al talent. L’occasione dello scontro tra i cantautori in corsa, nel circuito canto, per il montepremi finale di Amici 22, é un momento registrato nella casetta che accoglie i talenti del talent show di Maria De Filippi, in onda il 18 gennaio 2023 in chiaro tv su Canale 5. É il rinnovato daytime di Amici 22, quando Aaron cerca il dialogo con Wax, che intende prestare ascolto al biondo, e al confronto i due si scoprono “nemici giurati”. Questo, complice il “fatto grave” di Capodanno 2023 censurato in tv e che ha segnato i destini di Tommy Dali e Valeria Mancini, i quali sono stati eliminati tra i sei allievi sospesi perché indicati dalla produzione come responsabili del caso esploso al talent show.

Aaron si dichiara saturo dei giochetti di Wax. “La volpe” della classe canto sarebbe disposta a tutto pur di emergere nel piccolo schermo, per visibilità, promozione musicale, primi posti in classifica, a partire dallo streaming su Spotify, e il business nell’industria musicale, anche ad architettare mosse mediatiche basate sulla cattiva condotta e il cattivo esempio, nel percorso scolastico. O almeno questo sarebbe in sintesi l’attacco di Aaron – a suon di “mi hai rotto il ca**o” – sferrato ai danni di Wax, che però sembra non voler replicare alla provocazione del biondo competitor: “Giochetti? Si é vero… C’hai ragione”, replica ironico l’accusato dai capelli rossi.

Aaron Cenere e l’accusa non troppo velata a Wax

Il caso choc, stando alle nuove dichiarazioni di Aaron, in origine, vedrebbe a rischio eliminazione tutti i concorrenti in corsa al talent proprio per via di Wax, in quanto “regista” del “fatto grave”. “Io ti giuro che quella settimana ero inca**ato con te, ma di brutto…- dichiara sibillino, Aaron, lasciando intendere di essersi in qualche modo sentito chiamato in causa come potenziale responsabile del Capodanno choc– e dicevo ‘ma perché io stro**o che non ho fatto niente devo stare qua inca**ato per lui che é colui che ha fatto le robe?!?”. E infine l’accusa si conclude con un consiglio spassionato lanciato a Wax: “Può esserci solo un miglioramento, Wax”.

Ma la verità del Capodanno 2023 targato Amici 22 sembra essere ancora lontana. E, non a caso, via social si infiamma la polemica in corso che vede gli utenti chiedere in massa l’eliminazione dal talent di tutti gli allievi coinvolti nel caso choc.

