Amici 22, casting partiti a Roma/ Carola Puddu svela il retroscena: “Nei bagni hanno trovato…”

Amici 22, casting partiti a Roma: la testimonianza di Carola Puddu

Sono ufficialmente partiti i casting per Amici 22. Tanti ragazzi speranzosi sono tornati a Roma per il provino che potrebbe assicurare loro l’ingresso nella scuola più seguita d’Italia e la possibilità di una vera e proprio svolta nella propria vita. A testimoniare il via ufficiale ai casting è anche Carola Puddu, ballerina della scorsa edizione di Amici, nonché allieva di Alessandra Celentano.

Carola ha infatti pubblicato nelle stories di Instagram il messaggio ricevuto da una fan che, due giorni fa, ha sostenuto il provino per Amici 22. Pare che nei bagni la ragazza abbia fatto un ritrovamento che riguarda proprio l’ex ballerina del talent: la sua lacca. La ragazza le ha infatti inviato la foto della lacca con tanto di adesivo con scritto ‘Carola’, a dimostrarne l’appartenenza.

Carola Puddu e il messaggio dalla fan al provino di Amici 22

“Ciao Carola, non so se vedrai questo messaggio ma ci tengo comunque a farti sapere questa cosa che mi è successa”, inizia il messaggio della fan della ballerina e aspirante allieva di Amici 22. Poi continua: “Ieri ero a Roma a fare i casting per Amici ed ho trovato casualmente questa nei bagni… così per scaramanzia me la sono messa, come portafortuna”, ha ammesso la ragazza, mostrandole la lacca. Così ha concluso complimentandosi con lei: “Ti stimo molto come ballerina”. Carola ha condiviso il messaggio con tanto di foto su Instagram, affiancandola ad una faccina commossa per testimoniare la gioia di aver ricevuto il messaggio.

