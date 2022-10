Amici 22, Celentano dà l’ultimatum: “Non ti voglio ultima”/ Rita prossima eliminata?

Amici 22 di Maria De Filippi, Rita Pompili in crisi: parla Alessandra Celentano all’allieva

Ritorna il consuetudinario appuntamento TV con il daytime di Amici 22 di Maria De Filippi datato 5 ottobre, che vede Rita Pompili in arte Rita Danza attraversare una crisi. Il momento buio per la ballerina allieva di Alessandra Celentano potrebbe anticipare l’eliminazione della ballerina dal talent prodotto e condotto da Maria De Filippi e, o almeno questo é stando all’ultimatum lanciatole in sala-prove dalla mentore che l’ha promossa nella scuola come possibile neo pupilla di danza classica, da Alessandra Celentano. Chiamata ad un confronto con lei, Alessandra Celentano mostra a Rita Pompili in arte Rita Danza le sue perplessità sul percorso della ballerina classica intrapreso al talent show, dal momento che vede la giovane cupa non solo dal punto di vista relazionale con i compagni di classe ma anche alle prese con la didattica e lo studio della danza in genere. La maestra chiede all’allieva di imparare a raccontarsi al contatto con gli altri, così come é solita fare con il suo diario personale. “Nel teatro tutto é finto, ma niente é falso”, legge quindi una massima appresa alle lezioni di Amici 22, Rita Pompili in arte Rita Danza, quando la maestra le chiede di leggersi attraverso il suo diario. E ancora, “Alcuni stati non li sai spiegare e altri non li vuoi esternare”. ” Tutti abbiamo un cuore e noi dobbiamo sapere esternare le nostre emozioni anche per stare meglio – interviene la maestra Alessandra Celentano, anche in riferimento alle critiche che giungono all’allieva sulla danza dai professori avversi Emanuel Lo e Raimondo Todaro-. Non é che quando tu balli non hai sentimenti, devi imparare a tirarli fuori. Questo si rifletterà sulla danza. Dal punto di vista della danza non c’é problema, ma non ti voglio vedere ultima in classifica. Sennò non andiamo bene”.

Le paure di Alessandra nutrite su Rita Pompili in arte Rita Danza: quale rischio si corre ad Amici 22?

Insomma, se dal punto di vista della tecnica Rita non desta alcun problema, dal punto di vista artistico e della comunicazione invece l’insegnante teme che la ballerina possa rischiare l’uscita, quindi l’eliminazione dal talent, per i pareri soggettivi di giudici e/o professori avversi. Da qui, il monito dell’insegnante: “Comincia a girare fuori le tue emozioni, che questo poi si rifletterà nella danza altrimenti non diventerai mai una ballerina completa”. E il sentiment social dei telespettatori, perlopiù a favore del sodalizio tra Alessandra Celentano e la allieva Rita Rompili, intanto, vede anche registrarsi qualche critica del web, volta all’integrità della incomprensione, peculiarità caratteriale che accomuna Rita a molti: “L’introversione é così incompresa ma così meravigliosa…Rita é una bellissima ragazza in tutti i sensi”.

Rita legge alcuni pensieri del suo diario alla maestra Celentano

Fino a che punto é giusto, quindi, cambiare se stessi per farsi capire aprendosi agli altri?

