Amici 22, Celentano sfida Claudia Bentrovato: “Insipida e monocolore”/ Eliminata?

Amici 22 di Maria De Filippi, Claudia Bentrovato messa in discussione da Alessandra Celentano: il motivo

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 10 novembre su Canale 5, che vede Claudia Bentrovato messa in discussione da Alessandra Celentano. La giovane allieva di danza modern, promossa ad Amici 22 dal maestro Raimondo Todaro, al rinnovato daytime del talent riceve la comunicazione del nuovo compito. Si tratta di una coreografia nello stile moderno della ballerina competitor, voluta dalla Celentano, che considera la Bentrovato monoespressiva sul palco e quindi carente in primis sul piano dell’interpretazione. La comunicazione del compito, che per Claudia Bentrovato rappresenta una nuova sfida, giunge attraverso una lettera. “Ho aspettato prima di assegnarti un compito- scrive la maestra di danza classica a Claudia Bentrovato- all’ingresso ti ho trovata senza nervo, moscia, anche se con un movimento particolare”. Questa la premessa, poi si entra nel vivo della critica sul talento della ballerina: “sembri una biscia incontrollata. Ti trovo insipida”.

Amici 2022, Claudia gela Wax: lovestory finita sul nascere?/ "4 giorni sono tanti..."

Parole piuttosto critiche, quelle della maestra di danza classica e che, al confronto con il mentore Raimondo Todaro, Claudia Bentrovato non accetta: “Non lo accetto, perché io ci metto tutta me stessa”.

Claudia Bentrovato rifiuta il compito di Alessandra Celentano?

Nel videomessaggio, quindi, Alessandra Celentano sottolinea che la sua coreografia vuole essere un invito alla ballerina ad assumere più sfumature di colore nell’interpretazione sul palco e quindi a prestarsi a più dinamiche, al di là della tecnica, nel ballo. Ma qual é il giudizio di Raimondo Todaro? L’ex ballerino professionista di Ballando con le stelle sembra accettare l’arduo compito di Alessandra Celentano, inaspettatamente, tanto che esorta la sua allieva Claudia Bentrovato a dare un’altra faccia di sé sul palco: ” Ti definisce ‘insipida’, per me sei una brava ballerina, ma ti devi lasciare andare sulla musica…”. Che Claudia Bentrovato e Raimondo Todaro possano quindi accettare il compito e smentire Alessandra Celentano? Staremo a vedere cosa accadrà.

Amici 2022, Claudia Bentrovato e Wax una coppia?/ Lui le chiede un bacio e...

Nel frattempo, gli ex Amici 21, LDA e Albe hanno rilasciato il nuovo singolo…

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA