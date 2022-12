Amici 22, Celentano sfida Rita Danza sull’hip hop/Fioccano insufficienze, eliminata?

Amici 22 di Maria De Filippi, Rita Danza debutta alla prova di hip hop

Si rinnova il cosnuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime quotidiano datato 5 dicembre 2022 che vede Rita Danza esibirsi in una choreo di hip hop assegnata da Alessandra Celentano.

Rita Danza, allieva ballerina promossa ad Amici 22 dall’insegnante di danza classica, Alessandra Celentano, viene chiamata proprio da quest’ultima ad esibirsi sulle note di Bad vibes di Aisha, al centro studio. In un look che strizza l’occhio al total look iconico di Britney Spears sfoggiato nel video di Baby One more time, Rita Danza si esibisce al cospetto della commissione dei professori di danza, ad Amici 2022, Emanuel Lo, la mentore Celentano e Raimondo Todaro, e al termine della prova fioccano insufficienze, salvo una promozione.

Emanuel Lo e Raimondo Todaro bocciano Rita…

“Ti abbiamo visto nel contemporaneo e ora volevo vederti in una cosa lontana da te- dichiara dal suo canto Alessandra Celentano, in confidenza con la pupilla Rita Danza -, per me il compito lo passi, non ti ho trovato fuori luogo”. Per Emanuel Lo e Raimondo Todaro, invece, Rita Danza non supera la prova ed é un’insufficienza. Insomma, la prova di Alessandra Celentano, volta a comprovare la versatilità della pupilla dalla formazione classica non é riuscita. Che Rita Danza possa rivelarsi a rischio eliminazione? Nel frattempo, Alessandra Celentano salva la pupilla, dandole la maglia di titolare del banco di danza nella scuola di Amici 22 di Maria De Filippi.

E mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, l’ex Amici 21, LDA, si consacra come l’unico ex talent uscente dal talent confermato al debutto a Sanremo 2023, il quarto Festival condotto e diretto dal volto Rai, Amadeus. Che possa essere il figlio di Gigi D’Alessio a rivelarsi il vincitore del rinnovato Festival della canzone italiana? Staremo a vedere cosa accadrà nel corso della kermesse, che si terrà dal 7 all’11 dicembre 2022.













