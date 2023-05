Amici 22, che succede tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola?/ Dopo la finale…

Amici 22 di Maria De Filippi, Benedetta Vari e Mattia Zenzola ancora vicini: é nato un amore?

Benedetta Vari e Mattia Zenzola sono la nuova coppia di Amici 22 di Maria De Filippi, o almeno questo é il sogno che vivono i fan dei due ballerini protagonisti all’ultima edizione di Amici. Lei, da ex concorrente ed eliminata entrava a far parte del cast di Amici come una neo ballerina professionista, scelta da Raimondo Todaro nel disegno di farle coprire il ruolo di partner nei balli di latino previsti in tv, in coppia con l’allievo Mattia Zenzola. Lui, biondo latinista dagli occhi di ghiaccio, si consacra come il vincitore assoluto alla finale di Amici 22, aggiudicandosi tra i riconoscimenti di merito al talento il ricco montepremi finale di Amici, del valore di 150mila euro. Un traguardo raggiunto grazie al supporto dei voti del pubblico al televoto, adibito come sistema di votazione per la competizione finale tra i talenti in corsa nei circuiti di canto e ballo.

Crytical attaccato dal web per un gesto a Mattia Zenzola/ "Ho creato un drama"

Complice del traguardo raggiunto dal latinista, può dirsi l’alchimia magica venutasi a creare tra il ballerino e la ballerina tra le mura della scuola di Amici, palesatasi in particolare nel passo doble sulle note di Ricky Martin della puntata finale. Sguardi languidi, intrecci di labbra sfiorate, abbracci calienti la fanno da padroni nella choreo eseguite dai due giovani vip della TV made in Italy e intanto c’é chi, nel web, scommetterebbe che l’ufficializzazione del nuovo amore sia all’orizzonte, sul conto di Benedetta e Mattia.

Amici 22, i complimenti di Umberto a Mattia/ "Ho rivisto un po’ di me in te"

Questo, anche alla luce del post che segna il ritorno su Instagram della ballerina, nella cui caption Benedetta Vari registra un consuntivo dell’esperienza intrapresa ad Amici 22, senza risparmiare delle parole destinate a Mattia Zenzola. Segno che il bel pugliese sia ancora nei pensieri della ballerina professionista di Amici, al rientro dal talent a casa, di lei. ” È stato un viaggio incredibile. Non smetterò mai di ringraziare @todaroraimondo @umbertusss @francescatocca per ogni singolo momento passato in sala, la fiducia e il sostegno -scrive la giovane, pensando all’insegnante di ballo di Mattia, Raimondo Todaro, e ai colleghi professionisti nel cast di Amici, Umberto Gaudino e Francesca Tocca, per poi destinare un sentito grazie a Zenzola e un saluto al resto della produzione del talent show-.Grazie e te @mattia_zenzola, di tutto.Grazie ai meravigliosi ragazzi con cui ho condiviso ogni giorno, a tutte le persone che hanno lavorato con amore per noi e a te Maria, sempre. Sono immensamente grata. @amiciufficiale”. Ma non é tutto.

Amici 22, Mattia Zenzola lascia il ballo per il canto?/ La rivelazione

I gesti che insinuano il dubbio sul nuovo amore di Amici 22

Perché a riscaldare il gossip sul flirt tra Benedetta e Mattia é poi la replica social che il ballerino riserva alla mora ballerina con tanto di emoticon a forma di cuore bianco, “grazie a te @bennusa_ è stato bellissimo”. E non si fa attendere di certo la risposta di Benny al bel Mattia, dall’emoticon a forma di cuore blu.

Che sia nato una coppia in amore e non solo dal punto di vista professionale o no, tra le mura di Amici 22 e con protagonisti Benedetta e Mattia, resta un arcano da svelare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA