Amici 22: chi é eliminato al serale, tra Federica e Ramon?/ La verità che spiazza

Amici 22 di Maria De Filippi: Federica Andreani e Ramon Agnelli finiscono a rischi, al ballottaggio del quinto serale

Mentre mancano poche ore all’attesa quinta puntata serale di Amici 22, occhio e orecchio pubblico si chiedono chi sia l’eliminato tra Federica Andreani e Ramon Agnelli. La puntata registrata e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity nella prima serata e in data odierna, stando alle annesse anticipazioni TV di Amici news e Superguida TV, decreta il ballottaggio ad eliminazione definitiva dal talent show prevista tra Federica Andreani e Ramon Agnelli. Uno tra la cantante e il ballerino é destinato a interrompere la corsa verso la finale di Amici 22, su votazioni espresse da parte della giuria adibita al serale dello show di Maria De Filippi: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré sono i tre giudici adibiti alle votazioni.

E, intanto, nell’attesa per la messa in onda della puntata del sabato sera di Amici 22, Amedeo Venza spoilera in anteprima assoluta il risultato del ballottaggio ad eliminazione, previsto al termine delle tre manche di sfida del rinnovato appuntamento serale. Chi é il nuovo eliminato al talent show, tra la cantante pupilla di Arisa nei TodArisa e il ballerino allievo di Alessandra Celentano nei Cele & Zerbi?

La risposta perviene dal profilo social attivo su Instagram di Amedeo Venza, beninformato di gossip che, riattivatosi via Instagram stories, anticipa in anteprima assoluta l’eliminato di Amici 22. La stessa, intanto, divide l’opinione di occhio e orecchio pubblico tra gli ascoltatori del talent show attivi via Instagram, alla scoperta del nome della preannunciata eliminata, ossia l’esordiente cantante- che, come da lei ammesso, prima del talent show- non avrebbe avuto alcun approccio di studio del canto se non da autodidatta, Federica Andreani. Un’anticipazione da prendersi con le pinze e che sarà confermata o smentita, solo con la messa in onda della puntata di questo sabato 15 aprile 2023.

Ramon Agnelli vola in finale, ad Amici 22?

Stando a quanto ripreso dal beninformato, quindi, il ballerino di danza classica che prima del talent show ha maturato a lungo studio ed esperienze lavorative per la formazione professionale di étoile, anche a teatro, Ramon Agnelli, proseguirebbe la sua corsa per un posto alla finale di Amici 2023. Ma sarà davvero così? “Ma come straca*** fate a eliminare una persona che doveva arrivare in finale?”, si legge tra i commenti social degli utenti spiazzati e perlopiù avversi allo spoiler sull’eliminato di Amici 22, e ancora – “Ma siete seri?”, “Siamo ai limiti del ridicolo… vergognoso, giudici incompetenti”.

Il che si registra mentre il sondaggio web indetto sull’eliminazione della quinta puntata serale di Amici 22 e ripreso da Angolo delle notizie indica Ramon Agnelli come nuovo eliminato del talent. Insomma, la previsione degli utenti attivi online smentirebbe l’anticipazione del beninformato. Ma tutto può accadere e dipende in primis dalle preferenze dei giudici, ad Amici.











