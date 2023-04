Amici 22, chi è il cantante più ascoltato?/ La classifica: Wax batte Angelina

Amici 22: i cantanti rimasti in gara

Mancano poche settimane alla finale di Amici di Maria De Filippi 22, prevista per il 14 maggio 2023 in prima serata su Canale 5. La sesta puntata del talent show, andata in onda sabato 22 aprile, si è conclusa con l’eliminazione di Ramon, ballerino di classico della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Sono rimasti 7 allievi in tra, 4 cantanti e tre ballerini.

Arisa è incita?/ Pancia gonfia su Instagram guardando Amici: "A mio figlio piace..."

I cantanti rimasti sono: Angelina Mango e Cricca (per la squadra Cuccarini-Emanuel Lo), Aaron (Squadra Zerbi-Celentano) e Wax (Squadra Arisa-Todaro). Nei prossimi giorni rilasceranno i loro nuovi inediti. Chi tra i quattro cantanti ancora in gara ha totalizzato il maggior numero di stream, e quindi è il cantante più ascoltato dell’edizione di Amici di Maria De Filippi 22? Ecco la classifica, partendo dall’ultima posizione.

Amici 22: Mattia Zenzola vincitore?/ É in testa al sondaggio web: la classifica

Wax è il cantante più ascoltato di Amici 22

Secondo i dati riportati da Amici News Cricca (Giovanni Cricca), allievo di Lorella Cuccarini, è il cantante meno ascoltato con 3.045.902 di stream totali. Angelina Mango (figlia di Mango, scomparso nel 2014) è una delle concorrenti più amate di Amici 22, ma non la più ascoltata: Angelina ha totalizzato 5.007.337 di stream. Al secondo posto della classifica troviamo Aaron (Edoardo Boari), allievo di Rudy Zerbi, con 5.177.786 stream. Il cantante di Amici 22 più ascoltato è quindi Wax, allievo di Arisa: ha totalizzato ben 6.468.729 di stream. Chi sarà dunque il vincitore del reality show? Tra i favoriti ricorre il nome di Angelina Mango.

LEGGI ANCHE:

Amici 2023, Angelina Mango canta "Lunedì" dedicato alla morte del padre?/ L'ipotesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA