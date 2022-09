Amici 22: chi é il fidanzato di Alessandra Celentano? / Spunta il secondo indizio

Amici 22 di Maria De Filippi, chi é il compagno di Alessandra Celentano? Ecco il primo indizio

Mentre sale l’attesa nei telespettatori in vista della terza puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, esplode il gossip sul misterioso fidanzato di Alessandra Celentano, la tanto temuta maestra di danza classica nella scuola più amata dagli italiani. A lanciare per primo la voce della presenza di un nuovo amore nella vita della maestra di danza classica -che si aggirerebbe tra gli studi Mediaset e sarebbe quindi vicino alla produzione del talent – era stato il talentscout e insegnante di canto ad Amici, Rudy Zerbi, anche se essa non veniva poi confermata dalla diretta interessata. Al rientro nella scuola di Amici 22, dalle vacanze estive 2022, peró, quando Maria De Filippi le ha chiesto se avesse trovato la dolce metà nella sua vita Alessandra Celentano ha confermato di essere un nuovo fidanzato, avvalorando quindi il primo indizio lanciato da Rudy Zerbi, seppur non ammettendo di avere un amore vicino sul posto di lavoro, al talent show.

E la domanda che sorge ora spontanea tra i telespettatori di Amici 22 di Maria De Filippi é: chi é il misterioso fidanzato di Alessandra Celentano?

Spunta il secondo dettaglio dell’identità del fidanzato di Alessandra Celentano di Amici 22

A fornire un nuovo indizio sull’identikit del misterioso personaggio é il profilo Instagram di Amici 22 di Maria De, Amici Official, che nel dettaglio condivide l’immagine che immortala la maestra di danza classica veterana di Amici mentre si lascia abbracciare dall’uomo top secret, che sembra essere calvo. E il sentiment generale del popolo del web, intanto, risponde al nuovo indizio provando ad indovinare, con tanto di supposizione choc al grido aggregante che indica Rudy Zerbi come il compagno top secret di Alessandra Celentano. Se così fosse, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che da diversi anni fanno squadra insieme al serale di Amici di Maria De Filippi, avrebbero ad oggi tenuto top secret la sospetta relazione amorosa. “Sembra Rudy”, si legge tra le reazioni social dei telespettatori al secondo indizio sull’identikit del fidanzato di Alessandra Celentano.

