Amici 22, chi é il vincitore in finale?/ Il sondaggio: Isobel minaccia Angelina e…

Amici 22 di Maria De Filippi, la puntata finale prevede il nome del vincitore del montepremi: al via il sondaggio web

Manca sempre meno alla messa in onda della puntata della finale di Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, l’annesso sondaggio web vede Isobel Fetiye Kinnear minacciare Angelina Mango e,.a contendersi gli ambiti riconoscimenti al talent, sono anche Mattia Zenzola e Wax. La messa in onda della puntata finale di Amici 22 é attesa per il prossimo 14 maggio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, nel frattempo la fanpage del talent di Maria De Filippi attiva su Twitter, Amici news, indice un sondaggio web online, aperto al popolo dei telespettatori attivi via social.

Un post-poll che chiama, cioé, l’occhio pubblico ad esprimere un pronostico sul nome del papabile vincitore finale di Amici 22, nella cui puntata finale si prevede tra i riconoscimenti del merito al talento la decretazione di un vincitore della categoria ballo, un vincitore della categoria canto e il vincitore del montepremi finale.

Mattia Zenzola é la terza preferenza, nel pronostico web sul vincitore finale di Amici 22

Ma quale pronostico, in valori percentuali, fornisce il sondaggio online in corso? Stando ai dati del poll-post dal quesito “Chi vincerà Amici 22?”, Angelina Mango primeggia come preferenza espressa in quanto pronostico dal web, a quota 49,9%. A seguire la figlia d’arte cantautrice di Laura Valente e Pino Mango, é poi la minaccia rappresentata dalla ballerina australiana Isobel Fetiye Kinnear, seconda preferenza espressa a quota 25,1%. Terza preferenza, nell’ordine del gradimento web, poi, si rileva il ballerino latinista Mattia Zenzola, votato con il 21,2% delle preferenze. A seguire, la quarta preferenza espressa online é Wax, che sarebbe quindi il primo a uscire dalla attesa competizione prevista per la rosa dei concorrenti ammessi alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi, e la percentuale di voti per il cantautore é in valore percentuale pari al 3,7%.

