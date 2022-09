Amici 22, chi sono gli allievi?/ Spuntano cloni di Sangiovanni, Biondo, Aka7even e…

Amici 22, trapelano gli account social dei papabili allievi

Sale l’attesa generale per il via alla messa in onda della nuova stagione tv di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, che -salvo cambiamenti repentini nei palinsesti TV Mediaset- andrà in onda su Canale 5 a partire dal 18 settembre e di cui trapela l’identikit dei papabili concorrenti talenti. Ad anticipare alcune chicche di gossip sull’identità degli aspiranti famosi ballerine e cantanti di Amici 22 é il beninformato account Amici news, che sta indagando sulle interazioni social intercorrenti tra i sospetti talenti esaminati ai casting del talent show in corso e i profili social di Amici. Tra questi si rilevano i giovanissimi volti web più o meno popolari, il cui seguito social sia aggira mediamente in valori nella norma tra i 1.000 e i 2.000 follower, ma c’è anche chi svetta con un seguito stimato oltre 20mila follower!

Sangiovanni "La mia musica può sembrare leggera invece..."/ Metterà a tacere le critiche?

Esplode il caso cloni: il via ad Amici 22 si fa scoppiettante

Ma chi sono i presunti nuovi aspiranti talenti della scuola più amata dagli italiani, e soprattutto sono già famosi? Tra questi si rileva Wax, residente a Milano, che ha oltre 2mila follower, Tommy Dhali che vanta oltre 7mila follower, Cricca Giovanni -che nell’immagine account mostra un’impressionante somiglianza in fatto di fisiognomica e stile con Albe (concorrente alla precedente edizione di Amici 21), a sua volta contestato come “clone” di Sangiovanni (Amici 20), per la folta chioma di capelli color biondo sabbia e mossi, oltre al cognome che differisce da quello della star di Lady di una sillaba “San”- e insieme a Niveo vantano oltre 2mila follower, e ancora Aaron che svetta con 21mila seguaci! E, poi, Gianmarco che vanta 9mila seguaci e dall’immagine profilo sembra mostrare una spiccata somiglianza all’ultimo ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese – Spicci oltre 6mila, la sexy ballerina Asia Bigolin oltre 2mila, il ballerino dai ricci capricciosi Gabbaio che ha oltre 16mila seguaci e potrebbe definirsi il “new Sebastian Melo (Amici 17) . E tra i ballerini più iconici si rilevano poi Samuele Segreto, sedicente attore ballerino con oltre 9mila seguaci e la ballerina Maddalena, che dall’alto dei suoi 7mila follower sfoggia fieramente su Instagram l’esperienza di ragazza immagine e performer intrapresa nel cast del video di Perfetta così di Aka7even, ex Amici 20. E ancora Samuele Segreto, attore e ballerino che spicca per una vaga somiglianza con Biondo (cantante di Amici 17 e ora anche attore affermato) e un ballerino dall’username emoticon a forma di luna (che lo pseudonimo sia Moon?), che vanta un’impressionante somiglianza con Aka7even.

Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ Lei: "vorrei avere una famiglia con lui"

Insomma, non si esclude l’insorgenza di possibili nuove polemiche generali, di pubblico e critica, legate alle somiglianze e/o la vicinanza tra nuovi e vecchi talenti del talent di Maria De Filippi. Nell’attesa di scoprire quali saranno gli aspiranti allievi a presentarsi al primo appuntamento domenicale di Amici 22, previsto per la formazione della classe, intanto trapelano anche dei possibili ritorni al talent dalle precedenti edizioni. Reduci da Amici 21, LDA in un duetto iconico con Albe, potrebbe presentare il nuovo singolo Cado, e/o coprire il ruolo inedito nella scuola di motivatore con il ballerino latinista Nunzio Stancampiano, e ancora Sissi potrebbe esibirsi come ospite sulle note del nuovo singolo Sottovoce e l’ultimo vincitore del talent Luigi Strangis potrebbe sfoggiare fieramente il disco d’oro conseguito con il primo album in carriera Strangis (Luigi é il primo a conseguire una certificazione di disco d’oro per un album e il record storico per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi più veloci nella storia di Amici con un singolo, Quello che fa male, resta nelle mani di LDA).

Giulia Stabile, fidanzata Sangiovanni/ "Viviamo la nostra relazione come due ragazzi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA