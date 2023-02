Amici 22, chi sono i concorrenti al serale?/ Angelina, Gianmarco e Maddalena con…

Amici 22 di Maria De Filippi: Gianmarco Petrelli, Maddalena Svevi e Angelina Mango ricevono la maglia dorata per l’accesso al serale? Il verdetto

Si infiamma la competizione di Amici 22, quando si avvicina il via al serale del talent e Gianmarco Petrelli, Maddalena Svevi e Angelina Mango raggiungono un importante upgrade. I tre summenzionati talenti in corsa per il montepremi finale del talent show segnano il salto di qualità, in occasione della nuova puntata domenicale di Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Alla rinnovata puntata domenicale del talent, datata 19 febbraio 2023, Gianmarco Petrelli, Maddalena Svevi e Angelina Mango sono chiamati al centro studio, in quanto convocati per il verdetto sulla possibilità di poter accedere alla fase TV serale del talent, in partenza presumibilmente nella primavera 2023 della programmazione Mediaset. Chiamato dalla maestra Alessandra Celentano, Gianmarco Petrelli riceve la comunicazione che é finalmente titolare della maglia dorata e quindi dell’ambito posto al serale, nel circuito ballo in quanto ballerino. Questo, sulla scia di un importante riconoscimento che giunge per lui in studio. Il giovane moro si aggiudica la vittoria della gara nella gara ballo aperta tra lui, Samuele Segreto, Ramon Agnelli e Paky, sull’improvvisazione e su richiesta di Emanuel Lo. Ed é anche Angelina Mango ad essere convocata al centro studio. Questo per effetto del secondo posto conseguito nella classifica della gara canto cover che in una media con le altre classifiche stilate tra i cantanti la collocano al primo posto della classifica generale relativa al circuito canto. A conferirle la maglia é la stessa insegnante di canto Lorella Cuccarini, riconoscendo alla pupilla il merito di essersi classificata prima in classifica per due settimane di fila. Al centro studio, per la chance del posto al serale, é convocata anche Maddalena Svevi.

LUCIANA LITTIZZETTO CERCA FIDANZATO A ZERBI, ZORZI, MARCUZZI E CELENTANO A C'È POSTA PER TE/ Scena hot per…

Ramon Agnelli e Isobel Fetiye Kinnear sono intanto…

La ballerina é chiamata alla convocazione di Emanuel Lo, con l’insegnante che é in videoconferenza in quanto assente, perché in malattia. Complice il traguardo che la vede prima classificata nella rinnovata classifica di ballo domenicale, l’insegnante conferisce all’allieva l’ambita maglia dorata di accesso al serale. E i tre nuovi concorrenti Golden si aggiungono ai primi due concorrenti titolari della maglia dorata di Amici 22. Si tratta di Ramon Agnelli e Isobel Fetiye Kinnear. Quest’ultimi hanno un comune denominatore oltre ad essere entrambi concorrenti ballerini con gli altri seralisti Gianmarco e Maddalena: entrambi i primi due ammessi al serale hanno ricevuto la maglia dorata per il volere dell’insegnante di danza Alessandra Celentano.

LEGGI ANCHE:

Amici 22: Alessio, Gianmarco, Paky e Samuele eliminati?/ Celentano li convoca e...Amici 22, Maddalena Svevi piange: eliminata?/ Emanuel Lo la gela con Celentano e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA