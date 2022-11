Amici 22, chi vince la gara stream: Tommy, NDG e Wax?/ Fuori gli inediti di Aaron e..

Amici 22 di Maria De Filippi, si accende la competizione tra i cantanti: al via la gara degli inediti

Attesissima dai telespettatori di Canale 5 é la nuova puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, prevista per il 13 novembre 2022, che accende la competizione tra gli inediti dei cantanti concorrenti al talent. Reduci dal rilascio dei rispettivi inediti Male, Turista per sempre e Fuori, Tommy Dali, Wax e NDG –come anticipano Superguida TV e Amici news- debuttano sulle piattaforme musicali, tra cui Spotify, dove entrano a far parte della raccolta che accoglie le canzoni del momento targata “Generazione zeta”, che porta attualmente in copertina la cover dedicata a Cado, il nuovo singolo di LDA e Albe. Ma chi si aggiudica la vittoria in fatto di ascolti in streaming tra Tommy, Wax e Ndg? Al momento, tra i tre, sembra primeggiare il cantautore allievo di Arisa, Wax, che si impone tra le promesse della musica made in Italy per uno spiccato timbro vocale riconoscibile e per staging iconico e dinamico.

Amici 2022, fuori i singoli NDG, Tommy Dali e Wax/ Esplode la polemica: c'entra Aaron

A differenza di quanto erroneamente ripreso da Superguida TV e Amici news, nel dettaglio, così come emerge dai dati che si registrano su Spotify Italia il 13 dicembre 2022,Wax primeggia con 198.667 ascolti per Turista per sempre, Tommy Dali con Male, invece, segna 114.633 stream, e sul terzo podio habemus Ndg con Fuor, a quota 111.350 stream.

Amici 2022, Aaron Cenere é il primo della classe canto/ Giudice gara cover: Nek!

Federica Andreani primeggia per il giudizio delle radio, ad Amici 22

La gara di canto, nella nuova puntata di Amici, si accende, quindi, con la gara degli inediti con in palio un debutto sul palco di Tú sí que vales, che chiama al giudizio anche le radio. Secondo i network radiofonici é Federica Andreani a detenere il brano più radiofonico -Meno sola- al momento, nella scuola più amata dagli italiani. Ma non é tutto. Come riprendono i beninformati delle anticipazioni TV di Amici 2022, é prevista all’orizzonte l’uscita degli inediti degli altri concorrenti di Amici 22, quali Aaron Cenere, Niveo e Piccolo G. Come evolverà la gara degli inediti, tra i concorrenti cantanti di Amici 2022 di Maria De Filippi? Staremo a vedere cosa accadrà, nei prossimi appuntamenti TV del talent di Canale 5, a partire dal daytime settimanale che lo occupa lo slot TV pomeridiano.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Aaron Cenere in crisi?/ "Universale é il rapporto carnale con la paura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA