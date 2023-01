Amici 22, classifica canto: Angelina Mango non più “eterna #1″/Piccolo G nuovo leader

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G scalza Angelina Mango, “eterna prima”

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con la nuova classifica del circuito canto che vede in testa Piccolo G. L’aggiornata classifica dei cantanti in corsa per un posto alla fase TV serale del talent show di Canale 5 viene stilata alla nuova puntata domenicale prevista per il 29 gennaio 2023. Secondo gli spoiler della stessa, forniti da Amici news e Superguida TV, la classifica di canto, stilata dai giudici Alex Britti, Anna Pettinelli e Ricco Hunt vedono Angelina Mango perdere il titolo di “prima della classe” per la seconda settimana di fila.

Amici 22, gara inediti: Angelina Mango canta Voglia di vivere/ "Nasce da un incontro"

Dopo essere stata battuta, alla scorsa puntata domenicale, da Aaron Cenere, la figlia d’arte di Laura Valente (ex voce dei Matia Bazar) e il compianto Pino Mango viene, infatti, scalzata ancora una volta dal primo podio. Stavolta da Piccolo G, il quale é un allievo cantautore e membro del team capeggiato dall’insegnante di canto Rudy Zerbi, ad Amici 22.

Amici 22, gara inediti: vince Angelina Mango? / Si apre il televoto e...

La classifica di canto di Amici 22 premia Piccolo G

Nella nuova classifica di canto targata Amici 22, i cantanti concorrenti si posizionano quindi nel seguente ordine di arrivo, previsto dalle anticipazioni TV:

Piccolo G primo: tuttavia, l’insegnante di canto Rudy Zerbi, per ora, non gli conferisce la maglia per il Serale. Canta Il Tempo di morire di Battisti e poi, per la chance di aggiudicarsi la maglia del Serale spettante al primo classificato, Lontano dal tuo Sole di Neffa Angelina Mango seconda: canta No roots Aaron Cenere terzo: canta Human di rag’n bone man Niveo quarto: canta Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli. Maria De Filippi a fine esibizione chiede a Rocco Hunt un parere sull’allieva e il giudice dichiara che Niveo abbia portato sul palco una canzone importante e difficile, in un’esibizione che é riuscita a trasmettergli un messaggio. Federica Andreani quinta: esegue Never enough di The Greatest Showman Cricca sesto: Anna Pettinelli lo taccia di non riuscire ad emozionare e quindi di non aver acquisito la capacità dell’interpretazione nel canto Jore settimo: canta Bellissima di Annalisa WAX (ultimo classificato e quindi a rischio eliminazione, nuovo eliminato di Amici 22?) canta Diavolo in me. A dispetto delle votazioni dei giudici, il pubblico apprezza l’esibizione. Anna Pettinelli lo taccia di non saper fare altro che girare a destra e sinistra, quando si esibisce sul palco. Arisa, insegnante del giovane, difende il pupillo riconoscendogli il merito di aver scritto in aggiunta al testo originale nella cover e che lui l’abbia interpretata rendendola personale.

NDG, allievo cantautore di Amici 22, é invece grande assente in puntata: “perché influenzato” anticipano le talpe delle fonti.

Amici 22, classica Spotify: Angelina Mango #1, doppia Wax/Piccolo G #3, Aaron e Tommy

Intanto, per la quota concorrenti Big di Sanremo 2023 ed ex Amici 21, LDA manda in tilt il web rompendo il silenzio sul concept-album di Quello che fa bene…













© RIPRODUZIONE RISERVATA