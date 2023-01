Amici 22, classifica Spotify: Generazione Z premia Tommy Dali/ #2 Angelina, Blanco…

Amici 22 di Maria De Filippi, Tommy Dali sorprende: la playlist Generazione zeta su Spotify Italia, con Angelina Mango e Blanco minacciato…

Prosegue la competizione di Amici 22 del cui circuito canto l’eliminato Tommy Dali e la figlia d’arte in corsa, Angelina Mango, minacciano Blanco di rubargli la #1. Accade nella playlist più rappresentativa dei giovani, ma trasversale , perché abbraccia più generazioni di ascoltatori, “Generazione zeta”. La top-list all’attivo sulla piattaforma di ascolti e ascoltatori in streaming online, Spotify Italia, consegna la nuova cover di merito a Tommy Dali, che tra le annesse contestazioni web dei telespettatori, é appena uscito di scena da Amici 22 di Maria De Filippi. Questo per effetto del Capodanno choc, un “fatto grave” – come riprende la produzione del talent show di Canale 5, censurato in tv- per cui l’insegnante di canto Rudy Zerbi ha stabilito l’eliminazione come provvedimento disciplinare per l’allievo. Tuttavia, Tommy può dirsi la sorpresa in Gen Z, che gli dedica la nuova copertina della playlist su Spotify, dove il giovane fa ora il pieno di ascolti e ascoltatori con i singoli lanciati ad Amici, Male e Finisce bene, e il nuovo singolo post-talent Ogni minuto.

Amici 22: Tommy Dali a letto con Elisa Nirta/ Spunta la fidanzata

Finisce bene si aggiudica la #3, nella Top3, che alla #2 vede la cantautore in corsa ad Amici 22 e figlia d’arte di Laura Valente e il compianto poeta Mango, Angelina Mango, con Voglia di Vivere. I due talenti di Amici 22, al contempo, minacciano di scalzare Blanco. Il trapper si aggiudica la #1 di Generazione zeta, con il nuovo singolo L’isola delle rose.

Amici 22, Tommy Dali: esce Finisce Bene/ Talent non promuove l'inedito: é polemica

Fuori Top3, Generazione zeta ascolta ancora Amici

Ma cosa accade fuori dalla Top3, targata Gen Z su Spotify Italia? Alla #4 habemus l’altro eliminato di Amici 22, Ascanio, con Margot. #5 é il cantautore in corsa ad Amici 22, Cricca, con Se mi guardi così. Alla #6, il cantautore in corsa ad Amici 22, Aaron Cenere, con Baciami e ballami. #7 e #8 la cantante e il cantautore, e insieme piccioncini, in corsa ad Amici 22, Federica Andreani e Piccolo G rispettivamente con 26 modi e Acquario. Alla #9, in Generazione zeta, troviamo il “capobanda” del Capodanno choc e cantautore in corsa di Amici, Wax, con Ballerini e guantoni. #10, che precede alla #11 Ogni minuto dell’ex Amici 22 Tommy Dali- il nuovo allievo di Rudy Zerbi ad Amici (the new Tommy Dali?), Jore: Solo tu.

Amici 22, Valeria Guera eliminata/ La verità choc su Capodanno: "Mezza classe..."

Chiaramente i dati qui raccolti, su Il sussidiario.net, sono relativi al nuovo aggiornamento dell’indicatore Generazione zeta, suscettibili alle continue e periodiche variazioni che si registrano su Spotify Italia. E nell’attesa di Sanremo 2023, l’ex Amici 21 LDA si racconta senza filtri…











© RIPRODUZIONE RISERVATA