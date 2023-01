Amici 22 classifica Spotify: Mango #1, Piccolo G minaccia Wax/ Effetto noce moscata?

Amici 22 di Maria De Filippi, spuntano le posizioni in classifica Spotify: Angelina Mango, Wax, Piccolo G…

Al di là della polemica web in corso su Amici 22, sulla scia del caso choc “noce moscata”, si rileva la classifica streaming su Spotify Italia con Angelina Mango, Wax e Piccolo G da podio. La classifica in questione, relativamente al circuito canto dei cantanti in corsa al talent show di Canale 5, si rileva sulla base dei dati di ascolti in riproduzione sulla piattaforma musicale, Spotify Italia, dei nuovi inediti di Amici 22, rilasciati il 10 gennaio 2023. Questo, mentre nel web la tanto discussa teoria “noce moscata“- che vede i cantanti NDG, Tommy Dali e Wax tra i 6 allievi sospesi in giudizio per il fatto grave di Capodanno 2022 censurato in TV- potrebbe influire sugli ascolti in riproduzione, in favore o sfavore per sospesi e incensurati, tra i concorrenti cantanti in corsa.

La classifica stream su Spotify di Amici 22 in questione vede stazionata alla posizione #1 Angelina Mango, che con il primo inedito lanciato ad Amici 22, Voglia di vivere, si impone a quota 237,938 stream. Secondo podio per uno tra gli allievi “censurati” e che le aspettative davano per primo, Wax, che con Ballerine e guantoni raggiunge 170,695 stream. Piccolo G, tra gli “incensurati”, schizza alla #3 con il secondo inedito 151,289 ascolti.

Fuori dalla Top3 della classifica Spotify di Amici 22…

Il secondo singolo Baciami e ballami di Aaron Cenere, “incensurato” avverso ai compagni sospesi, raccoglie 125,261 ascolti, alla #4. L’altro incensurato Niveo, con il secondo singolo Sui sedili della metro, ottiene 78,922 stream, ed é alla #5. #6 con 102.864 stream, il secondo singolo Finisce bene di Tommy Dali, tra gli allievi sospesi ed eliminato, al centro della polemica web su Amici 22. Alla #7, l’altro sospeso Ndg, che con il secondo singolo Perdonami ottiene 77.804 ascolti in streaming. #8 e ultima classificata, Federica Andreani, incensurata che con il secondo singolo 26 modi ottiene 73.552 ascolti.

Nel frattempo, il talentscout Rudy Zerbi propone la messa in sfida per Federica, mettendo a rischio eliminazione la cantante. Che Federica sia tra i prossimi eliminati ad Amici 22, anche per effetto dei dati streaming su Spotify Italia, sulla scia del caso “noce moscata” che non la vede menzionata in alcuna misura?











