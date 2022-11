Amici 22: Claudia attacca la Celentano/ “‘Inguardabile’ non é critica costruttiva”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Claudia Bentrovato all’attacco della maestra Alessandra Celentano

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Claudia Bentrovato registra uno sfogo al veleno contro la maestra Alessandra Celentano. Il disappunto della ballerina nasce a fronte di una dura critica ricevuta nell’ultima puntata domenicale di Amici 2022 di Maria De Filippi. Si parla del momento TV dove la maestra -tra le altre critiche– ha dato alla giovane dell’inguardabile. Questo, a fronte dell’esibizione che Claudia Bentrovato ha registrato sulle note di Freed from desire, una choreo assegnata all’allieva come compito attraverso cui lavorare su se stessa e il suo movimento, dal maestro di danza che l’ha voluta nella scuola dei talenti, Raimondo Todaro.

“Lei mi ha dato dell’inguardabile nell’ultima esibizione che ho fatto”, dichiara la ballerina modern a contestazione della critica della Celentano, nonostante alle ultime lezioni in sala prove abbia ammesso di sentirsi “inguardabile” dinanzi all’immagine di sé e il suo movimento, dinanzi allo specchio. “Eri inguardabile per me”, conferma quindi il suo punto di vista la maestra, infierendo sulla ballerina modern, che proprio non riesce a capacitarsi di come si possa muovere da parte di un’insegnante una critica pesante come il termine “inguardabile”, a suo avviso dispregiativo e lesivo della persona.

Raimondo Todaro difenda Claudia Bentrovato

“Ma non mi ha detto il motivo” quindi prosegue la contestazione della critica la ballerina. “Ti ho detto, mi hai chiesto -replica quindi Alessandra Celentano-. Ti ho detto che mischi tutti i passi, che non sei pulita. Ti ho detto che non sei chiara, che sei sempre uguale. Ti ho detto che la dinamica non c’era, come e perché”. Ma cosa ne pensa il mentore di Claudia Bentrovato, Raimondo Todaro?

Il maestro ed ex volto di Ballando con le stelle passa all’attacco non troppo velato della collega, difendendo il punto di vista della ballerina: “Sei stata generica, Alessandra”. “E cosa avrei dovuto fare, la lezione di danza?”, ribatte la maestra di danza classica.

Insomma la maestra proprio non riesce a rivalutare in positivo il profilo artistico della ballerina, che dal punto di vista del movimento nella danza definisce “una biscia impazzita”. Che Claudia possa riuscire a farsi valere nel talent, a dispetto della maestra?

