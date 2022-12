Amici 22: collocamento per figli di, come Angelina e LDA? / Parla Cecchi Paone

Amici di Maria De Filippi, un ufficio di collocamento per pochi favoriti? La missiva a mezzo stampa su LDA, Angelina Mango e…

Prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, e, intanto, esplode la polemica web che taccia il talent di raccomandazioni e favoritismi ad personam a beneficio di figli d’arte e artisti già noti ai fruitori di musica, con particolari allusioni a LDA e Angelina Mango. Quest’ultima, figlia del compianto Pino Mango e l’ex Matia Bazar Laura Valente nonché new-entry nel canto ad Amici 2022, risulta essere sempre in testa nella classifica di canto da settimane, al talent, e Luca D’Alessio in arte LDA replica in queste ore, non a caso, agli attacchi gratuiti di chi lo taccia di essere tra i primi 22 Big di Sanremo 2023 in quanto figlio d’arte di Gigi D’Alessio, che é stato insignito di recente del titolo di ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Ma al di là delle critiche degli haters, Angelina Mango vola al Capodanno in musica 2023 di Canale 5, sbaragliando la concorrenza della classe canto in corsa ad Amici 2022 e LDA registra, al ritorno live sul palco del Christmas Village di Napoli, il bagno di folla con almeno 5mila presenze di pubblico, prima del debutto a Sanremo 2023, che attende il fenomeno pop 19enne nel nuovo anno in arrivo.

Eppure, tra le pagine di Nuovo TV, il giornale diretto da Riccardo Signoretti, é rilasciata una missiva che taccia Amici di Maria De Filippi di favoritismi ad personam, in particolare a beneficio dei figli d’arte. Nella contestazione la lettrice si dichiara contraria, tra le altre cose, all’ingresso di Angelina Mango ad Amici 2022, con all’attivo un singolo prodotto da Tiziano Ferro, Walkman: “Non vorrei che Amici diventasse l’ufficio di collocamento dei figli di. Dopo Luca D’Alessio figlio di Gigi D’Alessio, nel talent di Maria De Filippi è arrivata anche Angelina, figlia di Mango e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar. La ragazza tra le altre cose ha già pubblicato un singolo prodotto addirittura da Tiziano Ferro. Non crede che questo significhi partire avvantaggiati? E non mi dica che la ragazza dovrà subire la pressione dell’essere figlia d’arte: magari la subissero i tanti perfetti sconosciuti!”.

La lettrice, quindi, esprime il timore che Amici 2022 sia un ufficio di collocamento per “figli di” e altri favoriti. E, di tutta replica, arriva il messaggio del critico Alessandro Cecchi Paone: “Ho sempre amato Amici e la sua funzione di ufficio di collocamento di nuovi e giovanissimi artisti. Un reality che fa contemporaneamente scuola e spettacolo”.

Alessandro Cecchi Paone replica alle accuse mosse contro Amici

Il volto tv, poi, prosegue la sua replica parlando in positivo della componente figli d’arte partecipante in una competizione come quella di Amici: “Bravissima in questo mix è stata ed è Maria De Filippi. L’arrivo sempre più frequente di figli d’arte fra i concorrenti genera ovviamente insicurezza fra gli altri ragazzi in gara. Ma è un fatto che può servire da stimolo all’emulazione e alla competizione fra gli allievi. Che poi è la linea seguita dalla maggior parte dei programmi di prima serata. Perché Amici dovrebbe sottrarsi?”.

